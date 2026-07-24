Gerard Piqué y Shakira han llegado a un acuerdo no escrito que, a pesar de sus intentos de mantenerlo oculto a la prensa, se ha terminado filtrando. Muchos destacaron que parecía extraño que el exfutbolista no acudiera con Clara Chía a la final del Mundial, pero ahora se sabe que había un motivo de peso detrás de esta ausencia. Alguna vez ya se había dicho que la cantante colombiana le había pedido a su expareja que cuando ejerciera de padre lo hiciera sin la compañía de su nueva novia. Pues bien, parece que esta información era cierta.

El exdefensa blaugrana ha acudido a muchos partidos de la selección española con ella, pero no lo ha hecho en la gran final porque tenía previsto acudir con los pequeños Milan y Sasha. Varios testigos han grabado su llegada al estadio y, también, cómo uno de los niños bailaba contento la actuación de su madre. Y es que, seguramente, también ha influido que Shakira fuera una de las encargadas de cantar en directo durante el descanso del partido. ¿No querían coincidir los tres en el campo? Habría sido incómodo, ciertamente, pero ya ha pasado tiempo desde que se separaran y Gerard Piqué iniciara la relación con Clara Chía…

😳 Shakira offered VIP entrance but her ex Gerard Piqué said NO!

He showed up to the 2026 World Cup Final with their sons Milan & Sasha, joined the regular queue at the main entrance, and did things his own way even when VIP access was right there.

Classy dad move or subtle power… pic.twitter.com/6ZeZXV4F8s — KumoriRaver (@kumoriRaver) July 21, 2026

#Tendencia El momento en que Sasha, el hijo menor de Shakira, pareció recordarle a Piqué quién manda en el playlist.



Sasha, el hijo menor de Shakira, fue captado en las gradas de la final del Mundial 2026 mientras cantaba “Dai Dai”, uno de los temas interpretados por su madre… pic.twitter.com/E0bcIJp3zb — La Data (@ladataec) July 19, 2026

¿Hay crisis entre Gerard Piqué y Clara Chía?

Desde Vanitatis han estado preguntando al entorno de las dos partes para ver si, realmente, hay una especie de acuerdo que prohíbe la estancia de Clara Chía en esos días con los niños. ¿La sorpresa? Parece que así es: «Gerard Piqué y la cantante tienen un acuerdo tácito, no escrito, según el cual el empresario debe dejar de lado a su pareja en algunas situaciones familiares». La cuestión es que ya lo han normalizado y ya no supone motivo de discusiones: «Cuando Gerard Piqué ejerce de padre, Clara Chía da un paso atrás«. Además, eran plenamente conscientes de que la presencia de la chica en esta final -con la actuación de Shakira de por medio- habría generado una expectación mediática y muchísimos comentarios que han querido evitar.

La ausencia de Clara Chía no responde a ningún tipo de crisis entre ellos, totalmente al contrario: «Tuvieron un enamoramiento repentino hace unos años y, ahora, continúan muy enamorados«. De hecho, aseguran que la relación atraviesa un momento «muy sólido«. Si hay citas en las que ella no lo acompaña es por diversos motivos: «Algunas ausencias son cuestiones lógicas, otras son exigencias de Shakira y ellos se van adaptando como pueden», ha señalado una fuente cercana a la pareja.

Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen en un viaje romántico a Venecia | Lecturas

Una relación que ha terminado siendo mucho más duradera de lo que algunos preveían y que continúan superando los obstáculos que intenta poner Shakira.