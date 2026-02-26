Las comidas de trabajo siempre, siempre, las carga el diablo. El ejemplo, el último informe de la Auditoría de Cuentas y Tesorería del Parlamento. Un documento, de 159 páginas al que ha tenido acceso El Món, donde desglosan los gastos de los grupos parlamentarios para acordar el pago de sus subvenciones. Un informe en el que los auditores reprenden a los partidos por alguna carencia contable, equivocación de partidas o gastos mal computados.

Ahora bien, es especialmente destacable la parte del informe referente a Vox. En concreto, cuando los auditores públicos desglosan los gastos presentados susceptibles de subvención. En concreto, el gasto de «restaurantes». Según el documento, el importe declarado por el Grupo Parlamentario de Vox en Cataluña en relación con los gastos en restaurantes es de 28.140,72 euros, y equivalen al 15,83% de la subvención recibida, que asciende a 177.762,35 euros.

Parte del informe de la Auditoría de Cuentas sobre Vox/QS

¿Y los ‘cubatas’?

Ahora bien, los auditores no ocultan su sorpresa sobre una factura computada en este apartado. En detalle, una factura de importe 2.605 euros en concepto de «comida de trabajo de diputados y personal del grupo». Un documento del cual «no se ha facilitado el detalle de los asistentes y donde se incluyen bebidas alcohólicas de alta graduación por un importe de 184,25 euros«. «Atendiendo al contenido de la factura, la Mesa podría exigir el reintegro del importe no subvencionable o del importe no justificado adecuadamente, con la audiencia previa del grupo parlamentario», apunta el informe.

En este sentido, el informe recuerda que solo son imputables a la subvención los gastos que estén directamente vinculados a la actividad institucional o parlamentaria del grupo parlamentario. «Por este motivo, se recomienda no imputar gastos como obsequios al personal, el consumo de bebidas alcohólicas de alta graduación ni otros gastos inadecuados o de difícil», alerta la auditoría.