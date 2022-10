Les empreses que es posicionen com start-ups en economia sostenible

La lluita contra el canvi climàtic s’ha convertit en una prioritat a nivell mundial i algunes ‘startups’, com CO2 Revolution, Zeleros, BeePlanet Factory, Bamboo Energy i Flexidao, estan apostant per a posicionar-se al capdavant d’aquelles que acceleren l’economia sostenible. La compensació de carboni, reduir els residus o fer ús més eficient de l’energia són alguns dels requisits imposat per reguladors i governs cada vegada en major mesura.

Segons estableix la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, les grans companyies a Espanya estan obligades a calcular la seva petjada de carboni. Per a aconseguir l’objectiu de neutralitat climàtica en 2050, aviat les pimes també hauran de reduir i compensar les seves emissions de CO₂.

En aquest context han sorgit a Espanya projectes de ‘startups’ que lideren el sector de la innovació amb consciència ambiental com a palanca d’atracció i que ajuden altres grans empreses a complir els requisits sostenibles per a accelerar la transició ecològica. Entre elles destaquen aquestes cinc startups que aposten a Espanya per l’economia sostenible.

CO2 Revolution

CO2 Revolution és pionera en la regeneració verda de boscos amb un mètode revolucionari a nivell mundial, combinat la biotecnologia amb sistemes tradicionals, la qual cosa li permet reforestar grans extensions de terreny en hores i amb un baix cost.

Un model integral que a més permet monitorar el creixement de l’ecosistema. Presta servei tant a comunitats i organismes que necessitin realitzar activitats de plantació com a aquelles institucions que tinguin el propòsit de compensar la seva petjada de carboni. Des que naixés en 2018 l’empresa ha aconseguit retirar més de 120.000 tones de CO₂ gràcies a la plantació de 600.000 arbres en una mica més de 1.200 hectàrees de terreny.

L’objectiu és arribar a plantar un milió d’arbres a l’any. Es tracta d’una de les majors iniciatives dutes a terme al nostre país per a complir amb els objectius del Pacte Verd Europeu i reactivar l’economia local en el medi rural.

Zeleros

Zeleros és l’empresa espanyola que desenvolupa Hyperloop, considerat ja “el cinquè mitjà de transport”. El seu enfocament centrat en l’optimització del vehicle permet reduir els costos d’infraestructura i unes pressions de treball més segures per als passatgers.

L’objectiu de Zeleros és connectar ciutats i centres logístics d’una forma més ràpida i sostenible. Gràcies al seu sistema escalable que redueix els costos d’infraestructura, és possible connectar llargues distàncies en qüestió de minuts, la qual cosa revoluciona el transport de passatgers i mercaderies. Zeleros s’enfronta al repte d’obrir un nou mercat i desenvolupar un nou mètode de transport.

Beeplanet factory

BeePlanet Factory va néixer en 2018 per a desenvolupar projectes tecnològics que contribueixin a l’èxit de la implantació de l’emmagatzematge sostenible d’energia i les energies renovables, utilitzant bateries rebutjades del vehicle elèctric.

Reinventen les bateries a través de la implementació de diferents aplicacions per a reintroduir en el mercat les bateries de vehicles elèctrics rebutjades en l’ús original, com l’emmagatzematge estacionari d’energia.

Bamboo energy

Bamboo Energy ofereix una solució per a administrar tota la cadena de valor de la flexibilitat per a detallistes i agregadores, inclosa la previsió i optimització de la flexibilitat, el comerç diari i l’operació de flexibilitat en temps real.

Tot això a través d’una plataforma tecnològica que aprofita la intel·ligència artificial per a coordinar a distribuïdors i consumidors d’electricitat.

No són consultors energètics, sinó que col·labora amb empreses a través d’un programari que garanteix l’entrada de detallistes i agregadores en el mercat de la flexibilitat.

Flexidao

Proporcionen solucions de programari i assessorament per a ajudar les empreses a aconseguir els objectius d’energia amb zero emissions de carboni. Treballen en la visió de convertir l’adquisició d’energia lliure de carboni 24/7 en una pràctica de mercat àmpliament adoptada pels compradors, per a impulsar una descarbonització real i completa de la xarxa elèctrica.

Per a això ha desenvolupat programari que utilitza la tecnologia ‘blockchain’ amb diferents aplicacions de traçabilitat energètica per a poder certificar d’on prové l’energia que es consumeix.