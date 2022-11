Junts reclama 10.000 milions al govern espanyol per pagar l’energia a les pimes

Junts per Catalunya ha presentat més de tres centenars d’esmenes als pressupostos generals de l’Estat de 2023. En una d’aquestes, el partit exigeix al govern espanyol que destini 10.000 milions d’euros a compensar les petites i mitjanes empreses per l’alça de la factura elèctrica. De fet, la proposta que fa JxCat és que l’executiu espanyol pagui a autònoms i pimes el 30% del cost energètic de la factura de gas i electricitat, però sense superar els 750.000 euros per empresa. La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, assegura que l’escalada de preus de l’energia ha generat que moltes pimes i autònoms es trobin en una situació “molt greu” i que molts “es plantegen tancar”. Nogueras critica que el govern espanyol “ha demostrat incompetència i manca de previsió”. Per això, la portaveu de Junts a la cambra baixa insta l’executiu de Pedro Sánchez i als seus socis, Unides Podem, a “acceptar aquesta esmena i pagar”.

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, amb el projecte de pressupostos de 2022 al Congrés | ACN

La factura de les pimes es triplica

El contingut d’aquesta esmena l’ha detallat Junts en un comunicat. En el document, citen un estudi de la patronal Pimec que detalla que la despesa en la factura de la llum de les pimes “s’ha triplicat des del passat mes de març”. Les petites i mitjanes empreses s’han vist “molt especialment” afectades per la crisi a causa de la invasió d’Ucraïna i, tot plegat, ha provocat que les seves factures elèctriques s’hagin disparat.

Més de 350 esmenes als pressupostos de l’Estat

Junts per Catalunya ha presentat més de 350 esmenes als pressupostos generals de l’Estat del 2023. A més d’aquesta demanda, el partit també demana un fons d’ajuda econòmica de 6.000 milions d’euros per als ajuntaments perquè puguin afrontar també les factures elèctriques així com noves condicions per a les contractacions públiques o una partida extraordinària per sufragar el tractament del càncer de mama metastàtic.