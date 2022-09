Salut vacunarà els nens de 6è de primària contra el papil·loma

El departament de Salut ha actualitzat el calendari vacunal amb nous vaccins per als infants. D’entre les novetats del pla del departament destaca la vacunació contra el virus del papil·loma humà, que s’implementarà als infants de sisè de primària, tant als nous com a les noies d’entre 11 i 12 anys. Catalunya és, així, el primer territori de l’Estat a prendre aquesta mesura, amb la que s’administraran dues dosis de la vacuna per pacient. Amb aquest fi, la conselleria dirigida per Josep Maria Argimon ha anunciat l’adquisició de 67.000 dosis del medicament.

Entre les novetats del pla de vacunació de Salut destaca també la millora del vaccí contra el virus del pneumococ. El medicament actual se substituirà per una versió millorada que “protegeix més” les persones inoculades, i s’administrarà les persones més grans de 65 anys. El departament n’ha anunciat l’adquisició de 80.000 dosis, que han suposat una inversió de prop de 4.280.000 euros.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon / ACN

També cap a la gent gran va dirigida la nova campanya de vacunació contra l’herpes zòster. La secretària de Salut Pública del departament, Carmen Cabeza, ha anunciat en roda de premsa que, si bé el vaccí és car, “s’ha demostrat molt efectiu” per evitar el “gran dolor i patiment” que provoca la infecció entre els ciutadans de més edat. Les 130.000 dosis que ha adquirit el Govern han suposat una inversió de més de 17.500.000 milions d’euros. El nou programa contempla vacunacions als 65 anys i als 80 anys.

L’herpes zòster és una malaltia causada pel virus de la varicel·la que, com ha explicat el cap de malalties autoimmunes sistèmiques del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron Albert Selva, roman adormit a l’organisme fins que les defenses del cos estan prou baixes perquè es torni a activar. Segons estimacions científiques, la malaltia afectarà la meitat de la població que arribi als 85 anys, motiu pel qual, segons Argimon, “el cost del vaccí és molt menor al benefici que genera”.