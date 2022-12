Educació acusa la USTEC d’intentar torpedinar les converses amb la vaga

El departament d’Educació ha mostrat la seva sorpresa per l’anunci de vaga del sindicat USTEC, que ha convocat mobilitzacions del professorat per als pròxims 25 i 26 de gener, els mateixos dies que els metges també tenen previst sortir al carrer si no hi ha acord amb Salut. La directora general de Professorat, Dolors Collell, ha acusat la USTEC d’intentar dinamitar les converses que el departament ha mantingut amb els sindicats després de l’acord per reduir una hora lectiva al professorat.

Collell ha considerat injusta l’actitud del sindicat majoritari i ha assegurat que ni la ciutadania ni la comunitat educativa entendran que els professors tornin a la vaga després de “l’acord històric” del setembre i just quan les negociacions començaven a donar fruits. “Encara estem negociant i estem a punt d’assolir nous acords”, ha dit. “Hem creat un bon clima negociador i no entenem que trenquin ara [les converses]”. Segons Educació, des del setembre s’han fet 13 meses sectorials i quatre comissions tècniques.

Manifestació per la vaga dels sindicats del sector públic baixant per la Via Laietana de Barcelona / ACN

La USTEC critica l’actitud poc seriosa d’Educació

La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha explicat aquest matí que han decidit convocar dos dies de vaga perquè les negociacions amb Educació no avancen i consideren que l’actitud del departament no ha estat prou proactiva. Segura ha afirmat que Educació “en cap moment ha fet una oferta creïble” per revertir les retallades de l’última dècada i ha acusat el departament de presentar una “oferta d’última hora insuficient” per salvar les converses.

“La ciutadania no ho entendrà [la vaga] perquè acabem de signar un acord històric amb tots els sindicats”, ha insistit Collell. De fet, la resta de sindicats no ha secundat les mobilitzacions. La directora general de Professorat ha explicat que el departament està a punt de tancar un acord per recuperar els sexennis i la reducció de la jornada per als majors de 55 anys, tal com reclamaven els sindicats, i que només falta acabar de perfilar el calendari per implementar les mesures.