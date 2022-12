Ofensiva de Salut per desactivar la vaga de metges del gener

Ofensiva del departament de Salut per desactivar la vaga de metges del mes de gener. El conseller de Salut, Manel Balcells, confia que la signatura dels nous convenis col·lectius, que suposaran una pujada de sou “considerable” per als sanitaris, i els nou plans per reduir les llistes d’espera i pal·liar la manca de professionals convenceran els sindicats per desconvocar les aturades dels pròxims 25 i 26 de gener.

En una entrevista a La2 i Ràdio4, Balcells ha avançat que aquest mateix divendres se signarà el conveni col·lectiu del Siscat, la branca concertada de la sanitat catalana, que suposarà “un abans i un després” per als sanitaris. El conseller ha explicat que el nou conveni té 81 punts, dels quals nou tenen un contingut econòmic “important” que ajudarà a restituir el poder adquisitiu perdut pels sanitaris en els últims anys.

Els sindicats de metges avisen que no hi ha prou amb la vocació per tolerar les males condicions laborals que pateixen / EP

Salut vol que el conveni del Siscat i el de l’Institut Català de Salut (ICS), que s’hauria de signar al llarg del primer trimestre del 2023, estiguin “harmonitzats” i igualin el màxim possible les condicions laborals i econòmiques de tots els sanitaris. El conseller confia que això ajudi a desconvocar la vaga. “Al qui vulgui fer vaga li traurà molts arguments”, ha dit sense voler entrar en detalls del nou conveni perquè encara no s’ha rubricat malgrat que l’acord entre patronal i sindicats és total.

Salut aposta per reduir les llistes d’espera

En paral·lel als nous convenis, Salut treballa en un pla de millora de l’accessibilitat a la primària, les proves complementàries i les especialitats que s’ha de presentar a principis del 2023 i que hauria de servir per reduir les llistes d’espera “inadmissibles” que hi ha ara mateix per demanar hora al CAP o demanar una visita amb un especialista. També hi ha un pla per pal·liar la manca de professionals, amb una dotzena de mesures que inclouen incentivar que els metges endarrereixin la seva jubilació o millorar les condicions per fer que tornin els sanitaris que han marxat a treballar a l’estranger. “M’agradaria que després de tot això no fos necessària una convocatòria de vaga. Que d’arguments sòlids i de pes no n’hi hagi”.