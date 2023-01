Nou ultimàtum d’Illa a Aragonès pels pressupostos: “Ja n’hi ha prou”

El líder de l’oposició i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha enviat un nou ultimàtum al president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè respongui d’una vegada a la “proposta de mínims” dels socialistes per pactar els pressupostos i que inclou com acceptar macroprojectes com el Hard Rock, l’ampliació de l’aeroport del Prat o el Quart Cinturó. “Ja n’hi ha prou d’amagar el cap sota l’ala i de posposar decisions”, ha dit Illa des de Premià de Mar en declaracions recollides per l’ACN.

Els socialistes fa dies que avisen que no renunciaran a cap de les propostes que han fet per donar suport als pressupostos catalans. Illa, que ha assegurat que de moment el PSC “no s’aixeca de la taula” de negociació, ha advertit a Aragonès que no té sentit que els pressupostos “no aprofitin les possibilitats d’inversió pública que ofereix el govern espanyol” i que, si ERC no està disposada a acceptar la seva proposta, haurà de buscar altres forces del Parlament que donin suport als seus comptes.

Pere Aragonès adreçant-se a Salvador Illa a la sessió de control al Govern al Parlament / Mireia Comas

Els socialistes, disposats a utilitzar els pressupostos per desgastar ERC

“Hem fet una proposta de mínims i és un tot”, ha insistit Illa. “En aquest moment correspon a Aragonès dir si l’accepta i podem continuar treballant o si no l’accepta”. El líder socialista està decidit a fer pagar un preu molt alt pels vots dels socialistes al Parlament i, conscient de la debilitat del Govern d’Aragonès, es veu amb força d’imposar el desbloqueig de projectes com el Hard Rock o l’ampliació del Prat, dues qüestions que generen molta divisió entre les bases dels republicans.

“Uns pressupostos també han de donar sortida a les inversions privades que volen generar prosperitat a Catalunya”, ha dit Illa, que ha assegurat que tots els projectes es poden fer amb “respecte al medi ambient i a la legalitat”. A més, “tenen el suport dels territoris concernits i del Parlament de Catalunya”, ha afegit. “Perquè hem de demorar aquesta tramitació?”, ha sentenciat.