El PSC redobla la pressió sobre el Govern i vol que signi ja la seva proposta

El PSC redobla la pressió sobre el Govern i vol que signi la seva proposta de pressupostos aquesta mateixa setmana per començar la tramitació parlamentària la setmana que ve. Al començament de les negociacions dels pressupostos per al 2023 era el PSC qui exercia pressió sobre el Govern perquè s’obrís a negociar els comptes davant la reticència dels socialistes. Després, un cop el Govern va accedir en veure la negativa de la CUP i les reticències de Junts, era el mateix executiu qui apressava els socialistes perquè els aprovessin, mentre aquests s’ho prenien amb calma.

Pere Aragonès adreçant-se a Salvador Illa a la sessió de control al Govern al Parlament 14/12/22 / Mireia Comas

Consideren el seu document com a vàlid

Ara, però, després d’una nova reunió aquest dilluns a Palau, els socialistes apressen el Govern i volen que signi la seva proposta dels pressupostos que van presentar el dia 28 de desembre. “Volem firmar el nostre document quan abans millor, ja que la setmana que ve el Parlament està habilitat per començar a fer les comissions dels consellers, on han d’explicar el pressupost de cada Departament”, deia la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero. De fet, Romero ha explicat avui, en una atenció als mitjans al Parlament, que el Govern ja coneixia les seves propostes amb anterioritat i assegura que ara estan intentant encaixar-les als seus comptes.

Davant de l’acord entre comuns i Govern, assegura que no es senten “condicionats”, i reclama “prudència fiscal” a l’hora d’augmentar els impostos. L’acord entre Govern i comuns inclou un retoc en l’impost de patrimoni, que els permetrà a la Generalitat recaptar 12 milions d’euros a les fortunes amb un patrimoni superior a 10,6 milions. També van incloure un impost sobre els grans vaixells, als productes ultraprocessats i als pisos buits. Això pot ser un xoc amb els socialistes, però consideren que qui ha d’adaptar els pressupostos són el mateix Govern. “És al Govern a qui li toca buscar els suports necessaris”, afirma Alícia Romero, qui assegura que el seu document són “propostes importants” i afirma que “han renunciat a propostes”.

Els tres grans projectes

Amb això, els socialistes consideren desbloquejar els tres grans projectes que demanen (també ho vol Junts), com són el Hard Rock, l’ampliació de l’Aeroport del Prat i el Quart Cinturó. “Han de valorar a nivell administratiu els projectes i esperem que es puguin desbloquejar”, ha dit Romero, qui creu que poden ser projectes compartits amb ERC. “Ens corre pressa amb alguns projectes bloquejats fa temps i que són propostes amb una majoria consolidada al Parlament”, assegura la portaveu socialista, qui està confiada en arribar a un acord. “Aquesta setmana haurem de treballar per la setmana que ve tenir un acord”, diu a portaveu dels socialistes. De fet, aquest dimecres i dijous, Govern i socialistes tindran noves reunions per mirar de tancar-lo.