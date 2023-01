Salut reclama una estratègia europea per controlar l’allau de Covid de la Xina

El Departament de Salut ha reclamat a la Unió Europea que treballi en una estratègia “comuna” per unificar els controls als viatgers procedents de la Xina davant l’allau de casos que pateix el país asiàtic, que aviat aixecarà la majoria de restriccions per sortir del país a partir del 8 de gener. Alguns països com Itàlia o Espanya no ha esperat la decisió de Brussel·les i han anunciat controls als aeroports per vigilar l’evolució del virus, tot i que les variants predominants a la Xina són les mateixes que hi ha a Europa.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha assegurat que la normativa aprovada per l’estat espanyol és de les “més estrictes” de la UE, però ha lamentat que no poden aplicar els mateixos filtres als viatgers procedents de la Xina que els que fan escala en altres països europeus i per això ha reclamat una unificació de criteris per garantir la seguretat de tot l’espau europeu. Cabeza ha explicat que a l’Aeroport de Barajas ja s’han fet els primers controls en un vol procedent de la Xina, mentre que a Barcelona es començaran a aplicar quan arribi el primer vol, previst per la setmana vinent.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en una roda de premsa / ACN

Salut prioritza buscar noves variants de la Covid

La resolució del Ministeri de Sanitat obliga els viatgers que volen des de la Xina a acreditar que tenen la pauta de vacunació completa o que disposen d’una prova negativa de Covid-19. Catalunya ha anunciat que, a més de demanar la documentació, farà proves TAR als viatgers que arribin, a qui també es podran demanar mostres per fer una PCR o fins i tot seqüenciar el virus perquè és impossible “evitar la transmissió” i el més important és “buscar noves variants”. Amb tot, Salut ha enviat un missatge de calma i ha assegurat que la vacunació encara és la millor eina per protegir-se de la Covid perquè les variants predominants a la Xina són les mateixes que hi ha a Catalunya.