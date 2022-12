Campins descarta més restriccions malgrat l’allau de Covid a la Xina

La presidenta del Comitè científic assessor de la Covid-19, Magda Campins, ha rebutjat imposar noves restriccions a la població en l’actual escenari epidemiològic malgrat l’allau de casos que s’estan registrant a la Xina. Entrevistada a Catalunya Ràdio, Campins ha valorat positivament la mesura del Departament de Salut de fer tests d’antígens a tots els viatgers que arribin de la Xina. Salut va anunciar aquest divendres que a banda dels antígens, a les persones que donin positiu se’ls farà una PCR per detectar si porten una nova variant.

Campins ha admès que en cas que arribi una nova variant de la Covid “acabarà circulant per tots els països” encara que s’instaurin més controls. Tot i així, ha celebrat que la situació a Europa és molt diferent de la de les onades prèvies sobretot perquè hi ha molta població immunitzada, al contrari que a la Xina. “No s’ha de tenir por, però sí certa preocupació”, ha dit en ser preguntada per la complicada situació al gegant asiàtic.

Les variants de la Xina són les mateixes que les europees

Un punt que li treu gravetat a la qüestió és que per ara les variants que estan circulant a la Xina són les mateixes que ho fan per Catalunya i Europa. “La preocupació és molt relativa”, ha dit Campins abans d’argumentar que aquí hi ha vacunes preparades per combatre la malaltia i evitar nous casos greus i ingressos a planta o a la UCI. El risc que hi ha, segons Campins, és que aparegui una nova variant que escapi a les vacunes. Davant això el que cal, ha dit, és detectar l’eventual nova variant el més ràpid possible per poder adaptar les vacunes i evitar morts.

Campins ha insistit que la seqüenciació és molt més important que demanar Certificats Covid que a la pràctica no funcionen per contenir els contagis. “El que cal és fer proves, si no a tothom, a una mostra aleatòria important de persones que arriben de la Xina”, ha defensat. Tot i admetre que amb això no s’aconseguirà un control al 100% del virus, ha assenyalat que l’única manera de fer-ho seria aturant els viatges a escala mundial, el que és “molt poc factible”. Per tant, aquesta és la millor opció.

El Comitè científic assessor per la Covid-19 es reunirà aquest pròxim dilluns per valorar la situació actual de la Covid a Catalunya i en especial a la Xina, on estan posats tots els ulls.