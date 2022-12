Sanitat anuncia controls als viatgers procedents de la Xina per l’allau de Covid

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat nous controls als viatgers procedents de la Xina per l’allau de Covid que viu el país asiàtic. En una roda de premsa, Darias ha avançat que, mentre la Unió Europea adopta una posició comuna, el govern espanyol aprovarà noves restriccions que inclouran demanar als viatgers procedents de la Xina un test negatiu de Covid-19 o la pauta de vacunació completa. No ha detallat què passarà amb els viatgers xinesos que vinguin d’altres països.

Darias ha reconegut que hi ha una “preocupació” generalitzada per l’evolució dels contagis a la Xina i “l’escassa informació” que donen les autoritats xineses. La ministra ha alertat que la política de Covid Zero del país asiàtic, juntament amb la menor vacunació de la població local i la interrupció sobtada de les restriccions són un còctel perillós que pot esclatar en qualsevol moment. El risc d’aparició de noves variants, tot i que baixa, ha obligat a impulsar nous controls.

L’equip de l’OMS desplaçat a la Xina per buscar l’origen de la Covid | ACN

Reunions locals i internacionals per coordinar una resposta a l’allau de Covid a la Xina

Aquest dijous es va reunir de manera urgent el Comitè de Salut de la Unió Europea, que va acordar mantenir una “vigilància activa” de l’evolució de la pandèmia a la Xina i els estats membres es van comprometre a estudiar iniciatives conjuntes. Tal com ja ha fet Itàlia, Sanitat ha demanat una reunió de la UE per adoptar mesures coordinades com la imposició d’un certificat Covid per als viatgers xinesos, però mentre això es concreta el ministeri no vol esperar. “És important actuar de manera coordinada, però també ràpid”.

El Ministeri de Sanitat ha convocat una reunió amb les comunitats autònomes i experts per aquest divendres per analitzar l’augment de casos de Covid a la Xina. La president de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es va avançar a Sanitat i va anunciar reactivar els protocols Covid a les residències de gent gran. A Catalunya, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha dit que cal “estudiar amb molta profunditat” i ha apostat per reforçar la vigilància per analitzar quines variants circulen actualment.