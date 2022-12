Sanitat reuneix les autonomies per estudiar l’allau de Covid a la Xina

El ministeri de Sanitat ha convocat una reunió amb els governs autonòmics i experts aquest divendres per abordar l’augment de casos de Covid-19 a la Xina i poder compartir la informació de la trobada del Comitè de Seguretat Sanitària de la Comissió Europea que s’ha celebrat aquest dijous. En finalitzar aquesta reunió de la Unió Europea (UE), Castella i Lleó ha sol·licitat que el govern espanyol organitzi una trobada amb les autonomies per debatre la situació i acordar “mesures urgents”, segons fonts del ministeri.

Sanitat demana als viatgers espanyols amb destinació a la Xina que es desplacin només si disposen de la pauta de vacunació completa | Europa Press

Controlar els vols que venen de la Xina

Els governs autonòmics es trobaran aquest divendres al matí. A part, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s’ha avançat i ha reclamat al govern espanyol que posi en marxa algunes mesures com controlar els avions que arriben a l’Estat des de la Xina o demanar als passatgers que, per entrar a Espanya, disposin d’una prova de Covid negativa. A més, Ayuso ha decidit reactivar el protocol Covid a les residències de gent gran. Per la seva banda, a través de les xarxes socials, el Ministeri de Sanitat ha demanat als viatgers de l’Estat que van a la Xina que només ho facin si disposen de la pauta de vacunació completa i que respectin les mesures de precaució.

La UE aposta per una “vigilància activa”

En la reunió d’emergència del Comitè de Seguretat Sanitària de la Comissió Europea, la UE ha acordat mantenir una “vigilància activa” davant el repunt de la Covid a la Xina i s’han compromès continuar en contacta per valorar possibles iniciatives conjuntes. La trobada dels estats membres ha tingut lloc després que Itàlia hagi anunciat que demanaria una prova negativa de Covid a tots els viatgers que arribin de la Xina.

L’executiu comunitari ha posat en valor la importància que a la UE hi hagi una “coordinació de respostes nacionals a amenaces frontereres greus per a la salut” i, per això, ha remarcat que cal “actuar de manera conjunta”.