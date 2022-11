Una ‘tripledèmia’ de grip, Covid i bronquiolitis amenaça de col·lapsar les urgències

Una tripledèmia. Així s’ha batejat als Estats Units la conjunció que s’està produint ara mateix entre la grip, la Covid-19 i el virus que causa la bronquiolitis. Aquesta tripledèmia també ha arribat a Catalunya, on les urgències ja estan patint aquest augment d’incidència dels virus respiratoris. De fet, el sistema d’informació per a la vigilància d’infeccions a Catalunya (Sivic) ha registrat un augment d’un 14% de les infeccions respiratòries agudes, que són especialment greus en els més petits. Segons la informació del Sivic, el virus més freqüent segueix sent el rinovirus, el virus del refredat, amb un 21,8% de les mostres. El segueixen el coronavirus (143 casos per cada 100.000 habitants), la grip (109 casos per 100.000 habitants) i el virus que causa la bronquiolitis greu en infants (un 11,8% de les mostres).

En els últims dies s’ha duplicat la incidència de la grip, que ja es situa en 109 casos per cada 100.000 habitants, i que podria ser un pic epidèmic d’aquesta malaltia “precoç en relació a altres temporades”, segons el Sivic. El més habitual és que comenci a mitjans de desembre, mentre que les dades d’aquest dimarts mostren que ja podria haver començat ara, fet que preocupa les autoritats perquè coincideix amb un mal moment pel que fa a la Covid i a la bronquiolitis. La incidència de la Covid també va a l’alça, tot i que es manté en 143 casos per cada 100.000 habitants. A les UCI la situació està controlada i a planta hi ha 675 ingressats, el que suposa que des de la setmana passada 38 persones més han requerit hospitalització.

Una àvia vacunant-se contra la grip / EP

La meitat dels nens a l’UCI de Sant Joan de Déu tenen bronquiolitis

Tot això passa en un moment en què les urgències pediàtriques estan col·lapsades per un brot de bronquiolitis que la setmana passada ja afectava 1.428 persones per cada 100.000 habitants. El virus respiratori que causa la bronquiolitis afecta especialment els menors de dos anys, que pateixen acumulació de mocs a les vies aèries més petites dels pulmons i la conseqüent sensació de falta d’aire. La malaltia pot arribar a ser molt greu en els més petits i sovint necessiten ser ingressats. Per això el brot continua col·lapsant les urgències dels hospitals que atenen infants, fins al punt que alguns han cancel·lat operacions no urgents per tenir llits disponibles per a les urgències. Un dels centres pediàtrics més afectats és l’hospital Sant Joan de Déu. Fonts d’aquest hospital infantil de referència consultades per El Món assenyalen que més de la meitat dels nens que hi ha a la seva UCI –un total de 26– estan ingressats a la unitat de crítics a causa de la bronquiolitis. Aquestes mateixes fonts apunten que s’han obert més llits per atendre la demanda en aquest moment de gran volum d’urgències.