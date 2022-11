Un brot de bronquiolitis en menors d’un any col·lapsa les urgències

Nou brot de bronquiolitis a Catalunya. El passat mes de juliol es va registrar un brot que va amenaçar amb col·lapsar les urgències pediàtriques i aquest dimecres el sistema d’informació per a la vigilància d’infeccions a Catalunya ha confirmat que hi ha un nou increment de casos. La bronquiolitis està causada per un virus respiratori que en aquest cas està afectant els menors d’un any i es tradueix en una inflamació i acumulació de mocs a les vies aèries més petites dels pulmons, els bronquíols, que produeix la sensació de la falta d’aire. Els nadons són el grup més sensible a aquesta malaltia i sovint requereixen ingrés, raó per la qual arran d’aquest brot s’estan saturant les urgències dels hospitals pediàtrics catalans.

Segons el sistema d’informació per a la vigilància d’infeccions a Catalunya, el brot de bronquiolitis “continua en ascens” i la taxa ha passat de 10 a 14. Això suposa arribar a “nivells epidemiològics moderats”. “Es registra un augment molt marcat especialment en els menors d’un any. Està pujant molt ràpidament i la taxa és ja molt alta, 1.428 malalts per 100.000 habitants“, explica el sistema d’informació per a la vigilància d’infeccions a Catalunya. Això suposa que la repercussió per a les urgències és gran sobretot en l’àmbit de la pediatria, perquè molts nadons necessiten l’ingrés.

Els nadons són els més afectats per aquest virus / Pixabay

Els casos de bronquiolitis augmenten un 26,5%

En aquesta setmana del 7 al 13 de novembre aquest tipus d’infeccions respiratòries han pujat un 26,5% respecte a les dades de la setmana anterior, el que preocupa molt les autoritats sanitàries i els responsables de les urgències hospitalàries, que per fer front a aquest brot ja estan cancel·lant algunes operacions no urgents, com és el cas de l’Hospital Sant Joan de Déu. En el cas d’aquest hospital pediàtric de referència, han pres aquesta decisió perquè algunes de les operacions necessitarien UCI per recuperar-se i volen deixar els llits de crítics lliures per si algun dels nadons que presenta bronquiolitis la requereix.