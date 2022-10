Un home va a urgències i el ticket que li donen es fa viral

El ticket d’espera d’un hospital s’ha fet viral a Twitter. Un home va anar a Urgències després d’haver-se fet un esquinç de genoll i el ticket per esperar a la zona de triatge ja s’ha fet molt popular a Twitter per la combinació de lletres. L’home, que es diu @el_renegon en aquesta xarxa social, va compartir la foto on es veu la referència COJ-O amb el text: “Esquinç de genoll i els de l’hospital em donen aquest ticket”. El curiós és que sortís aleatòriament aquesta combinació en un ticket de la zona de traumatologia i per una lesió com aquesta, que efectivament et pot deixar mig coix.

Esguince de rodilla y los del hospital me dan este ticket. pic.twitter.com/3HPdZOLVMw — Jorge C. ♥️ 🇪🇸🇬🇧🇪🇺 (@el_renegon1975) September 17, 2022

Segons han explicat alguns usuaris a Twitter, aquest codi o referència es genera a partir de les dades personals, és a dir, nom i cognom, i l’especialitat mèdica que necessites. És per això que ha coincidit que l’usuari ha rebut un ticket amb aquesta paraula. El tuit de seguida es va fer viral, arribant a tenir 111.000 likes i 10.300 retuits.

La resposta més divertida

Entre el total de persones que han respost a aquest tuit tan divertit, destaca una de les respostes espeicalment. Es tracta del comentari de l’usuari @ferminconde, que respon a la foto de COJ-O amb un altre ticket molt divertit. “Algun tipus d’intel·ligència artificial han hagut d’instalar al sistema de torns, perquè jo també estic en el mateix hospital acompanyant un veí amb un fort dolor toràcic i ens han donat aquest torn”, comenta l’usuari adjuntant una foto on es pot llegir RIP-O. “M’han comentat que vagi avisant els seus familiars”, fa broma aquest usuari. La resposta també s’ha fet popular, amb 800 likes i diversos retuits amb comentaris divertits.