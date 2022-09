HM Hospitals i Cesur obren a Lleó un centre de Formació Professional especialitzat en sanita

HM Hospitals, grup hospitalari de la sanitat privada amb implantació a Lleó a través de HM San Francisco i HM Regla, i Cesur, centre oficial de Formació Professional, han inaugurat en la capital lleonesa el primer Centre de Formació Professional especialitzat en la branca sanitària.

Segons va informar HM Hospitals, es tracta “d’un projecte únic a Castella i Lleó i a Espanya” que permetrà als alumnes de Lleó formar-se en la branca sanitària, una de les de major ocupabilitat, i fer pràctiques curriculars en els centres de referència de la sanitat privada de la regió.

A l’acte d’inauguració va assistir ahir el conseller de Medi Ambient, Habitatge i Ordenació del Territori de la Junta de Castella i Lleó, Juan Carlos Suárez-Quiñones, qui va destacar que “aquest projecte és fruit de l’embranzida de lleonesos que han volgut implantar aquest recurs educatiu que ens permet continuar sumant oportunitats a favor de la formació dels nostres joves i que aquests tinguin l’opció de quedar-se a Lleó si així ho decideixen. El centre que inaugura HM Hospitals i Cesur és el primer centre d’aquest tipus autoritzat per la Junta de Castella i Lleó i estic segur que serà un revulsiu des del punt de vista formatiu i fomentarà l’ocupabilitat dels nostres joves”.

Per part seva, l’alcalde de Lleó, José Antoni Deu, va assenyalar que “si alguna cosa ens preocupa els lleonesos des de fa molt temps és que els nostres joves han de marxar-se de la nostra terra a formar-se i a buscar una ocupació digna, per la qual cosa iniciatives com aquesta de HM Hospitals i Cesur són sens dubte de gran rellevància per a la societat lleonesa”.

Amb unes instal·lacions de més de 2.000 metres quadrats i capacitat per a 240 alumnes, el nou centre va arrencar el curs el passat 19 de setembre impartint els cicles formatius de Cures Auxiliars d’Infermeria, Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear, Higiene Bucodental i Laboratori Clínic i Biomèdic, tots ells en modalitat presencial. Aquest projecte de HM Hospitals i Cesur ja ha generat de moment 10 llocs de treball i la previsió és arribar a la creació de 30 llocs d’ocupació directa.

La posada en marxa del centre ha comptat amb el suport de la Junta de Castella i Lleó i la col·laboració d’empreses i entitats locals i suposa, a més, l’arribada de Cesur a la comunitat castellà i lleonesa per a donar resposta a l’elevada demanda de professionals sanitaris existent.

La directora del Centre, Jennifer Giner, va apuntar que “dur a terme l’obertura d’aquest nou Centre de la mà de HM Hospitals ens permet oferir als nostres alumnes la millor formació en l’àmbit sanitari i aportar una nova oferta acadèmica única i de qualitat a la ciutat i a la província, en la qual els alumnes tindran contacte directe amb els diferents serveis hospitalaris des del primer trimestre del primer curs, fent la formació el més pràctica possible”.

Quant als plans de futur, Jennifer Giner va anunciar que “estem treballant perquè a mitjà termini puguem oferir també formació en línia i la doble titulació, dos aspectes cada vegada més demandats pels estudiants”.

INSTAL·LACIONS

El Centre de Professions Biosanitàries HM-*Cesur León, situat en ple centre de la ciutat al costat de la Catedral i a tan sols 150 metres de l’Hospital HM Regla, compta a més amb un entorn de marcat caràcter formatiu en convergir allí diversos col·legis i instituts.

“Sens dubte, es tracta d’un emplaçament inigualable per a un projecte d’èxit. Un projecte per i per a Lleó”, va indicar Ricardo Aller, director Territorial de la Zona Nord-oest de HM Hospitals.

Va afegir que un dels valors afegits que aporta als seus alumnes és que els assegura pràctiques curriculars en HM San Francisco, HM Regla i altres entitats col·laboradores, “la qual cosa suposa un element diferenciador per garantir-los les pràctiques en centres de primer nivell”.

Així mateix, en finalitzar la seva formació els alumnes tindran preferència de contractació en la borsa d’ocupació de HM Hospitals a Lleó.

“Gran part dels nostres joves talents es veuen obligats a abandonar cada any la seva ciutat a la recerca de nous destins que els ofereixin les possibilitats formatives que ells requereixen. Amb l’objectiu d’evitar aquest èxode juvenil i de generar desenes de llocs treballo directes i indirectes, neix aquest Centre tan innovador i punter i que està en continu contacte amb el sector empresarial de la província per a adaptar-nos a les necessitats del mercat i així oferir les millors expectatives laborals als nostres alumnes”, va manifestar Ricardo Aller.

La sanitat s’ha convertit en una de les opcions amb major demanda pels estudiants de Castella i Lleó, segons indiquen les dades de l’Observatori de la FP que situen els estudis sanitaris com la branca triada pel 14,23% dels estudiants i la Formació Professional s’ha convertit en una modalitat formativa de qualitat per a accedir al mercat laboral.

Segons les últimes dades de l’informe sobre la inserció laboral dels titulats d’FP a Castella i Lleó, el 85,6% dels estudiants que acaben aquests estudis accedeixen al mercat professional abans que passi un any des de la seva titulació i el 91,5% dels titulats s’han quedat a treballar a Castella i Lleó. A més, segons les dades de l’Observatori de la FP 1 de cada 4 castellà i lleonesos té estudis d’FP, amb una mitjana del 24,94%, gairebé tres punts per sobre de la mitjana nacional.