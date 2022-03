Damm s’uneix a la novena edició de Magic Line Sant Joan de Déu

Damm s’ha unit un any més a la nova edició de Magic Line SJD, la mobilització solidària a favor de les persones en situació vulnerable que organitza cada any l’Obra Social de Sant Joan de Déu. Els col·laboradors i col·laboradores de Damm que van participar en la marxa van aconseguir recaptar 6683 € després de recórrer les diferents rutes que la companyia va organitzar a Catalunya, Madrid, València i Múrcia.

Sota el lema “Som el que compartim” els equips de Damm van recórrer més de 2.200 km, pels quals la Fundació Damm es va comprometre a donar 1 euro per cada quilòmetre recorregut pels i les participants de Damm. L’aportació dels equips de Damm se suma a la recaptació obtinguda amb la 9ª edició de Magic Line SJD que es destinarà a projectes socials i a ajudar a les famílies refugiades procedents d’Ucraïna.

La mobilització solidària d’aquest any va presentar novetats respecte a edicions anteriors. Magic Line SJD 2022 va permetre a les empreses, escoles i entitats que es van unir a la iniciativa promoure i organitzar les seves pròpies rutes. Damm va aprofitar l’ocasió per a impulsar juntament amb els seus col·laboradors i col·laboradores un recorregut per la costa catalana. Més de 1.600 persones van participar en la ruta mediterrània quees va iniciar a Mataró i va culminar a Barcelona, comptant amb dos punts de partida més per a aquells que van voler realitzar un recorregut més curt amb sortides des de les localitats de Premià de Mar i Badalona. A més, en aquesta nova edició els col·laboradors i col·laboradores de Damm també han participat en recorreguts organitzats a Múrcia, València i Madrid.

Magic Line es mobilitza per atendre les famílies refugiades procedents d’Ucraïna

En aquesta ocasió, atenent l’emergència humanitària que pateix Ucraïna, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu ha posat en marxa la campanya “Emergència a Ucraïna”. Amb l’objectiu de donar suport a aquesta causa, l’entitat ha decidit destinar part de la recaptació obtinguda amb Magic Line SJD a ajudes per a atendre famílies refugiades procedents d’Ucraïna. L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu té un centre situat a la ciutat de Drohobych, (Ucraïna), així com cinc centres més a Polònia, on s’està donant atenció sociosanitària i de primera necessitat als centenars de persones que fugen de la guerra.

Damm és un dels principals promotors de les rutes que organitza Magic Line. Col·laborant amb un projecte com aquest, la cervesera demostra un any més el compromís que té amb la solidaritat i el desig de contribuir en la millora de la societat.

Més informació a https://www.dammcorporate.com/es