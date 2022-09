Arrenca un estudi català sobre els efectes de la Covid persistent en la regla

L’hospital Can Ruti torna a ser pioner, aquesta vegada, amb un estudi sobre els efectes de la Covid persistent -una malaltia crònica que pateixen entre un 15% i un 35% dels contagiats de Covid- en la menstruació i les hormones. Aquest estudi, anomenat Artemisa -com la deessa grega- arrencarà la setmana que ve i estarà liderat per la doctora Júlia Mitjans, que el passat gener va començar amb les primeres fases d’aquest estudi a l’espera de rebre l’aprovació del comitè d’ètica, que finalment ha arribat. “La idea és estudiar les alteracions menstruals i de la salut reproductiva d’aquestes dones, ja que qualsevol procés inflamatori pot afectar les hormones”, explica Mitjans en declaracions a El Món. Per ara la descripció de la Covid persistent no inclou alteracions menstruals, mentre que moltes afectades les denuncien, pel que un dels objectius de l’estudi és aplicar la perspectiva de gènere en aquesta malaltia crònica. “Hi ha un biaix de gènere perquè no s’ha estudiat si realment el Covid persistent comporta alteracions d’aquest tipus”, explica la doctora.

Per tant, la idea de Mitjans i el seu equip és fer un seguiment de 300 dones -la mostra de l’estudi- per poder anar recollint dades per estudiar la relació entre la Covid persistent i les alteracions menstruals i de la salut sexual i reproductiva. L’estudi es desenvoluparà de la següent manera: per poder arribar a la conclusió si el Covid té impliacions o no en la salut sexual de les dones, s’agafaran dos grups diferenciats de pacients. Per una banda, pacients que hagin passat la Covid, tinguin símptomes de Covid persistent i trastorns en el cicle menstrual. Per l’altra, un grup de dones sanes procedents de l’atenció primària que no tinguin Covid. Es compararà els dos grups per veure si les dones sanes també tenen alteracions menstruals o si pel contrari aquestes es deuen a la Covid persistent o tenen més prevalença en aquestes dones.

Rut Garcia, pacient amb covid persistent, fa una prova respiratòria a Can Ruti / ACN

El col·lectiu d’afectades per Covid persistent fa mesos que demanen que se les atengui per les alteracions que pateixen. És per això que Mitjans, veient la demanda d’aquestes dones, va dissenyar aquest estudi que començarà d’aquí pocs dies i que vol confirmar la relació entra el long Covid i les alteracions d’aquest tipus. Aquest estudi no serà assistencial, sinó que busca recollir informació al respecte per poder aplicar tractaments quan s’hagi demostrat la relació entre la Covid persistent i aquestes alteracions. “Tenim l’hipòtesi que les dones que pateixen Covid persistent tenen més alteracions que la resta”, explica. Ara caldrà demostrar-la amb l’estudi d’aquestes 300 dones perquè més endavant s’estableixin protocols per atendre-les.

Objectiu: crear protocols per aquestes dones a l’atenció primària

A partir de la setmana vinent, l’estudi començarà a ser una realitat. Per estudiar els símptomes d’aquestes 300 dones, es farà el seguiment dels dos grups durant un any per veure si es modifiquen les alteracions, si milloren o empitjoren i si n’apareixen de noves. “Donem resposta al reclam del col·lectiu d’afectades amb l’objectiu de saber si les alteracions de l’esfera ginecològica entren en la definició de Covid persistent en dones”, explica Mitjans. També persegueixen l’objectiu de crear protocols a l’atenció primària per poder atendre aquestes dones en cas que es confirmi la relació entre la Covid persistent i els seus símptomes. El treball de camp amb aquestes dones tindrà una durada de dos anys i després s’analitzaran les conclusions i es traslladaran als òrgans pertinents.

La perspectiva de gènere, clau per estudiar aquesta malaltia

El doctor Sergio Martínez, Director Clínic Territorial d’Obstetrícia i Ginecologia a la regió Metropolitana Nord, destaca especialment que hi havia hagut una demanda per tenir una visió amb perspectiva de gènere d’aquesta malaltia crònica i aquest estudi la satisfà. “Hi ha malalties que afecten homes i dones i es fa un estudi global, quan en realitat és possible que tinguin més impacte les dones”, explica el doctor, que afegeix que a vegades amb un estudi global es descuiden aspectes femenins. És per això que l’hospital Can Ruti juntament amb els centres d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de la seva àrea promouen aquest estudi que servirà com a tesi doctoral de la doctora Mitjans.

El procés per iniciar l’estudi

Aconseguir l’autorització per començar aquest estudi pioner no ha estat fàcil. Els documents necessaris es van entregar el passat gener, però al febrer Mitjans continuava esperant que l’estudi passés el comitè ètic, un pas necessari per poder començar a treballar i fer-ho amb totes les garanties necessàries. Tot es va endarrerir perquè el tècnic que havia de fer la sol·licitud va anar amb retard, el que va impossibilitar que Mitjans pogués començar l’estudi quan ho tenia previst, el passat més de març.

Al maig es van fer els últims canvis en la documentació i finalment va obtenir la llum verda, tot i que les vacances també van alentir el procés. Finalment l’estudi, que va néixer al gener en la ment de Mitjans, començarà finalment l’última setmana de setembre, però tot i així pot ser l’esperança principal d’aquestes dones que tenen Covid persistent i pateixen alteracions i problemes també amb la seva menstruació.