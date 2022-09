Els “errors” en tractar la Covid han causat “milions de morts” al món

Un nou informe demostra que els errors en la resposta contra la Covid-19 van causar “milions de morts evitables”. Es tracta de l’últim estudi de la Comissió Lancet sobre la Covid, on també es recull que arran de la pandèmia s’han revertit els progressos de molts països pel que fa als Objectius de Desenvolupament Sostenible. La Comissió Lancet ha analitzat durant dos anys les polítiques públiques, l’epidemiologia, la vacunació, l’economia, les finances internacionals i la salut mental dels diversos països amb l’ajuda de més de 100 col·laboradors, i han conclòs que moltes morts s’haurien evitat si no s’haguessin comès errors.

Aquest retrocés en els ODS ha implicat també que s’hagin deixat de fer inversions i planificació sanitària en aquests països, el que ha acabat suposant que empitjorin les transferències de tecnologia i coneixements sobre productes sanitaris. “L’increïble nombre de víctimes dels dos primers anys de la pandèmia de Covid és una profunda tragèdia i un gran fracàs social a múltiples nivells”, assenyala el president de la Comissió, el catedràtic de la Universitat de Columbia Jeffrey Sachs.

Una infermera prepara una dosi d’una vacuna contra la Covid / ACN

“Hem d’afrontar les dures veritats: massa governs no han respectat les normes bàsiques de racionalitat i transparència institucional i massa persones han protestat contra les precaucions bàsiques de salut pública”, afegeix. Les causes, la “desinformació” i la falta de compromís de les nacions per promoure la col·laboració mundial per acabar amb la pandèmia. Gran part del problema, insisteixen, ha estat la “falta de cooperació entre els governs per al finançament i distribució de productes sanitaris claus, com ara les vacunes, els equips de protecció personal i els recursos per al desenvolupament i la producció de vacunes”.

Carreguen contra l’OMS per la lentitud a declarar la pandèmia

La Comissió també destaca especialment els “retards de l’Organització Mundial de la Salut a l’hora de declarar l’emergència de salut pública d’importància internacional” i en el moment de “reconèixer la transmissió aèria del virus”. Això va causar un retard en la implementació de protocols “vitals” per aturar la pandèmia, el que ha acabat provocant més morts de les que s’haurien produït si s’hagués reaccionat abans.

Per tot això, assenyalen que cal “emprendre una acció col·lectiva que promogui la salut pública i el desenvolupament sostenible per a posar fi a la pandèmia i abordar les desigualtats sanitàries mundials”. A més, cal “protegir el món de futures pandèmies, identificar els orígens de la pandèmia i crear resiliència per a les comunitats de tot el món”.

Aspectes positius durant el pitjor moment de la Covid

Tot i aquestes morts evitables si s’hagués col·laborat més a nivell mundial, l’informe assenyala que també hi ha hagut aspectes destacats durant el pitjor moment de la pandèmia, com ara la cooperació internacional i de les associacions público-privades per desenvolupar en temps rècord diverses vacunes que ens han protegit de la Covid. També les accions dels països més desenvolupats per donar suport econòmic a les empreses i les famílies que van haver de deixar de treballar i el finançament d’emergència del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial.