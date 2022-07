Trilla: “La 7a onada, sense vacunes, hauria estat apocalíptica”

El doctor Antoni Trilla, cap de medicina preventiva de l’Hospital Clínic, ha assegurat en l’últim Planta Baixa d’aquesta temporada que la setena onada hauria estat “devastadora” i “apocalíptica” sense les vacunes. Durant la seva intervenció Trilla ha repassat aquests dos anys de pandèmia i ha assegurat que el triomf de la ciència ha estat aconseguir fer una vacuna efectiva en mig de tanta incertesa. També ha assenyalat que un triomf per la societat ha estat que la gent se les hagi posat. Catalunya té una de les xifres més altes de vacunació de tot el món.

Sobre les perspectives per al futur, Trilla ha dit que entén que tothom vol certeses, però que hi continua havent una gran incertesa amb aquest virus. “Hem de veure si el virus ens torna a donar un ensurt, que creiem que no, tot i que pot haver-hi algun sotrac”, ha avisat tot i matisar que és molt complicat de predir què passarà amb la pandèmia, com assenyalen altres experts.

Precisament la incertesa va ser el que pitjor van portar els professionals sanitaris durant els primers mesos de la pandèmia. “El que més angoixa ens generava era no tenir dades científiques i el fet que davant d’això no ens podíem aturar, havíem de tractar els pacients”, ha explicat Trilla, que ha afegit que gràcies a la recerca han aparegut les vacunes i han solucionat aquesta part de la feina dels metges.

Els hospitals continuen buidant-se després de passar el pic de la onada

L’últim balanç sobre la Covid que ha publicat Salut deixa el total de pacients Covid a Catalunya en 2.155. Aquesta xifra suposa 331 pacients menys que en l’últim balanç d’aquest dimarts. Actualment a les UCI hi ha 117 crítics, 1 menys que en l’últim balanç i el 10,2% de la capacitat total de les Unitats de Cures Intensives catalanes.