El ferri protocol contra la Covid a la Xina provoca la mort d’un nen

La Xina és el país amb el protocol contra la Covid-19 més estricte del món. Així s’ha tornat a demostrar aquest dilluns amb la mort d’un nen de només tres anys que va tardar moltes hores en ser atès perquè s’havia de seguir un protocol ferri contra la Covid-19. El nen es va desmaiar i el seu pare el va trobar inconscient i va trucar a emergències. El problema és que la rectitud del protocol va fer que els serveis d’emergència tardessin hores en arribar perquè es van entretenir a desinfectar una ambulància. És per això que les autoritats xineses s’han compromès a canviar els protocols d’emergència per evitar nous casos com el d’aquest petit.

El govern de la ciutat xinesa de Lanzhou, al centre del país, ha informat que primerament els funcionaris que van atendre la trucada li van demanar que es posés la mascareta, i després van enviar una ambulància que va arribar molt tard perquè el personal va haver de desinfectar-la sencera abans de sortir cap a la casa on hi havia aquest nen. En veure que tardaven molt i el petit continuava inconscient, el pare va decidir anar a l’hospital en taxi. El nen va morir hores després segons han confirmat les autoritats.

Protestes arreu del país

Els vídeos de protestes reprimides i originades per la mort d’aquest petit estan corrent com la pólvora per les xarxes socials. L’agència Bloomberg ha fet una cobertura de la repressió de les forces de seguretat xineses i el tema s’ha comentat molt a la xarxa social xinesa Weibo, on també s’han difós vídeos al respecte.

Pel que fa a les autoritats del país, el govern local de Lanzhou ha admès en un missatge a WeChat -una app de missatgeria de l’estil Whatsapp- que els funcionaris van actuar d’una forma massa “rígida y burocràtica” en comptes de socórrer el nen amb la màxima rapidesa possible. “A partir d’ara posarem per endavant les persones i la vida a la nostra feina”, han promès.

Tot això en el marc d’un confinament estricte d’aquesta ciutat de gairebé 4 milions i mig de persones per la política de casos zero que ha adoptat la Xina contra la Covid-19. Les autoritats sanitàries han informat aquest dijous 51 contagis, el que fa suposar que la ciutat continuarà confinada, tal com ho estava Catalunya el 2020.