La Xina amenaça la independència Taiwan: “Prendrem les mesures necessàries”

El president de la Xina, Xi Jinping, ha tornat a amenaçar la independència de Taiwan assegurant aquest diumenge que el seu país persegueix la “reunificació pacífica” amb Taiwan abans d’avisar a les “forces separatistes” que Pequín mai descartarà “l’ús de la força”, deixant la porta oberta a “totes les mesures necessàries” per a aconseguir aquest objectiu. Cal recordar que les relacions entre la Xina i Taiwan van quedar suspeses en 1949, després que les forces del partit nacionalista xinès Kuomintang, encapçalat per Chiang Kai Shek, sofrissin una derrota en la guerra civil contra el Partit Comunista de la Xina i es traslladessin a l’illa de Taiwan.

Des d’aleshores, el gegant asiàtic considera a Taiwan com la seva província rebel, malgrat que l’illa ha declarat la seva independència i compta amb el suport dels Estats Units i la Unió Europea. “Resoldre la qüestió de Taiwan és una qüestió que ha de quedar en mans del poble xinès”, ha declarat el president durant la sessió inaugural del XX Congrés Nacional del Partit Comunista que ha començat aquest diumenge, i en la qual presentarà les línies mestres dels pròxims cinc anys de política social, cultural, econòmica i diplomàtica del país.

“Continuarem lluitant per la reunificació pacífica amb la major sinceritat i el màxim esforç, però mai prometrem renunciar a l’ús de la força, i ens reservem l’opció de prendre totes les mesures necessàries”, ha assegurat el mandatari, qui ha identificat a les autoritats taiwaneses com “uns pocs separatistes” en un avís també dirigit contra “la interferència de forces externes”.

Després del seguit d’amenaces a la població de Taiwan, Xi ha optat per dirigir-se a la població taiwanesa en un to més conciliador. “Sempre hem mostrat respecte i cura pels nostres compatriotes de Taiwan i treballem per a brindar-los beneficis”, ha assegurat durant el seu discurs, recollit per l’agència oficial de notícies xinesa Xinhua abans de reiterar la seva idea principal sobre l’illa.

“Animarem als compatriotes de totes dues ribes per a enaltir junts la cultura xinesa i promourem la confluència espiritual d’ells”, ha assegurat el president abans de manifestar que “les rodes de la història avancen cap a la reunificació de la Xina”. “La reunificació completa del nostre país pot i ha de realitzar-se”, ha resolt.

L’enfrontament no és una opció

La resposta de Taiwan als comentaris del president xinès no s’ha fet esperar. Des del govern de l’illa es manté que Taiwan “continuarà sent sobirana i independent” i ha explicat a Pequín que un enfrontament no llança cap benefici. “La confrontació, definitivament, no és una opció per a cap de les dues parts”, ha declarat un portaveu de la presidenta taiwanesa, Tsai Ing Wen, en declaracions recollides per DPA.