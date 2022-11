Protestes massives contra la política de Covid Zero a la Xina

La Xina ha estat uns dels estats més durs pel que fa a les seves polítiques contra la covid en els últims anys. Ara bé, després de dos anys de duresa absoluta els ciutadans ha dit prou i en les últimes setmanes centenars de manifestants han protestat contra la política de ‘COVID Zero’ implementada per Xi Jinping al país. Aquestes protestes arribes després que deu persones morissin en un incendi d’una zona confinada, on alguns asseguren que els efectius d’emergències no van poder accedir a temps per les restriccions sanitàries.

Encara que les autoritats xineses s’han afanyat a negar-ho, s’han registrat protestes durant el dissabte i la matinada del diumenge. A Xangai, centenars d’estudiants universitaris han encès espelmes per a plorar als morts i han aixecat fulls de paper en blanc, un símbol usual en les protestes contra la censura. Diversos vídeos difosos en xarxes socials mostren com alguns habitants estan desafiant l’estricta política contra el coronavirus, uns moviments que alguns testimonis entrevistats per CNN qualifiquen de “sense precedents”.

La cadena nord-americana recull que en les imatges es pot escoltar grups d’estudiants corejant consignes com “Renúncia, Xi Jinping! Retira’t, Partit Comunista!”, “no vull la prova de Covid, vull llibertat!” o “no vull dictadura, vull democràcia!”. En altres vídeos, grups de persones canten l’himne nacional xinès i La Internacional, del moviment socialista, al mateix temps que porten pancartes en protesta per les estrictes polítiques de Pequín.

Pitjors dades de la covid

A més d’aquestes protestes contra les polítiques de Xi, les autoritats sanitàries del país van notificar aquest dijous la pitjor dada diària de contagis de coronavirus des que va esclatar la pandèmia de la covid-19, tot i que es mantinguin aquestes estrictes polítiques de restriccions socials per a tractar de contenir els brots a mesura que els va detectant.

En concret, el Ministeri de Sanitat va informar de 29.754 nous positius, per sobre dels 28.973 detectats a mitjan abril, en ple confinament de la megaciutat de Xangai. Les xifres s’han disparat de nou en les últimes setmanes, segons mitjans oficials. Les autoritats opten ara per mesures una mica més dirigides i no tan indiscriminades, després que aïllaments com els de Xangai, de dos mesos, derivessin en conats de protesta. Tanmateix, això no ha evitat que es produeixin escenes de tensió com les registrades en els últims dies la principal planta de fabricació d’iPhones de la companyia Apple, en Zhengzhou.

A Pequín, les restriccions afecten diversos barris, mentre que les autoritats han optat per reduir la mobilitat social tancant escoles, parcs o museus, entre altres llocs públics. El passat dia 11 de novembre, el Ministeri de Sanitat va actualitzar també els protocols en cas de contagi, amb una reducció del període de quarantena per als contactes de pacients contagiats i una menor pressió en matèria de proves.