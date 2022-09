La Xina s’avança en la creació de tecnologia per produir hidrogen verd

La Xina s’ha anticipat als seus principals competidors mundials i està fabricant un sistema d’electròlisi, tecnologia clau per a la producció d’hidrogen verd. Amb mà d’obra més barata i una cadena de producció i subministrament més avançada, les fàbriques xineses poden produir els sistemes d’electròlisis un terç més barat que, per exemple, als Estats Units. Segons un informe de BloombergNEF, el sistema d’electròlisi xinès costaria al voltant de 343 dòlars per quilowatt, mentre que als Estats Units i a Europa aconseguiria els 1.200 dòlars el quilowatt.

L’electròlisi és la tecnologia més usada i preferida per la indústria per a l’extracció d’hidrogen, ja que permet descompondre l’aigua, compost per dos àtoms d’hidrogen i un d’oxigen. Si el procés es realitza utilitzant fonts renovables no genera emissions nocives.

L’hidrogen és un combustible vital per a aconseguir la descarbonització de la indústria i el transport. I en aquest sentit, la Xina ha redoblat la seva aposta per la seva producció per a arribar a 2025 amb un gran desenvolupament d’aquest combustible i amb l’objectiu de produir entre 100.000 i 200.000 tones d’hidrogen verd, a més de comptar amb 50.000 vehicles que usin aquest hidrogen.

Les autoritats xineses volen establir una indústria d’hidrogen completa que abasti el transport, l’emmagatzematge d’energia i els sectors industrials, així com millorar significativament la proporció d’hidrogen verd en el consum d’energia al país.

L’informe de Bloomberg destaca que la Xina també tenia una indústria de fabricació de electrolitzadors relativament més gran abans de l’auge de l’hidrogen verd, a causa de la demanda industrial en sectors com la fabricació de polisilici.

Una de les principals companyies de la Xina en la fabricació d’electròlisi i d’hidrogen verd és Sinohy Energy, que en breu passarà a denominar-se Hygreen després de l’entrada de capital europeu i espanyol, com és el cas del fons Chinalink ESGt, que presideix l’espanyol Javier Romero, especialitzat en inversions de ESG i que també ha apostat per l’hidrogeno verd.

Aquesta companyia ja embeni entre altres tecnologies equips de generació d’hidrogen per electròlisi d’aigua alcalina o generadors d’hidrogen d’electròlisi. Han instal·lat la primera estació integrada de electrolitzadors a la ciutat de Datong, província de Shanxi, per a satisfer la demanda d’hidrogen de més de 50 autobusos.

L’informe de Bloomberg també explica que fins i tot tenint en compte els costos addicionals de transport i instal·lació, els sistemes xinesos es poden lliurar als mercats internacionals amb un descompte significatiu per als fabricants occidentals. Bloomberg espera que la participació de la Xina en les vendes europees i estatunidenques sigui inferior al 30% fins a 2025.

“Els fabricants xinesos han començat la seva marxa cap als mercats internacionals. És probable que els productes d’electròlisis fabricats a la Xina es tornin populars a tot el món durant 2025-30″, conclou l’estudi.