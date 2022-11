El G7 aposta per mantenir una relació “constructiva” amb la Xina

El grup del G7, format pels Estats Units, Alemanya, el Regne Unit, el Japó, Itàlia i França més la Unió Europea, han insistit aquest divendres que desitgen mantenir una relació “constructiva” amb la Xina. Aquest desig arriba després de les tensions internacionals per l’estatus de Taiwan, els abusos a les minories a Xinjiang i el Tibet o les denúncies de repressió antidemocràtic a Hong Kong. En aquest marc, un comunicat emès després de la reunió del G7 a Muenster, Alemanya, subratlla que les set principals economies del món continuaran apostant per una relació fluïda amb Pequín “on sigui possible i en benefici de l’interès mutu, en particular pel que fa als desafiaments globals per a la pau i la seguretat, la sanitat o la crisi climàtica”.

Segons els ministres del G7, els desafiaments globals a què s’enfronta la humanitat “només es poden resoldre amb èxit a través de la cooperació dins de les regles basades en l’ordre internacional“. En el comunicat també s’han pronunciat sobre les tensions entre la Xina i Taiwan i han insistit que la seva postura és en favor de l’illa. En aquest sentit han reafirmat “la importància de la pau i de l’estabilitat” en l’estret i han insistit que s’oposen a “qualsevol intent unilateral per a canviar el ‘estatu quo’ a través de la força”.

Un soldat de Taiwan mentre passa un helicòpter amb una gran bandera de la República Xina / EP

Continuaran denunciant les violacions de drets humans a la Xina

A banda, el G7 s’ha compromès a continuar fent arribar a la Xina les seves preocupacions sobre les denúncies de violacions dels Drets Humans de les minories en Xinjiang i Tibet i continuar denunciant la “constant erosió dels drets, llibertats i autonomia de Hong Kong“. “Li recordem a la Xina la necessitat de defensar els principis de la Carta de les Nacions Unides sobre la solució pacífica de controvèrsies i abstenir-se d’amenaces, coerció, intimidació o ús de la força”, diu el comunicat del grup que s’ha fet públic aquesta tarda a la sortida de la trobada. A més, han demanat “una vegada més” al govern de Pequín que “actuï d’acord amb els seus compromisos internacionals i obligacions legals”.