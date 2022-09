El G7 acorda limitar el preu del petroli rus

El G7, és a dir Canadà, França, Alemanya, Itàlia, Japó, Regne Unit, Estats Units, ha arribat a un acord per a instaurar una limitació de preus al petroli rus i certs productes derivats, segons el comunicat publicat al final de la reunió de ministres de Finances d’aquest divendres. Concretament, aquesta limitació de preus es realitzarà de manera efectiva a través una prohibició generalitzada a l’hora de donar servei al transport marítim d’aquests productes d’origen rus. De fet, els 7 ha decidit que només es permetrà proveir serveis de transport si el petroli i els derivats es compren a un preu igual o menor al fixat per la coalició.

Ara bé, en aquest comunicat, però, no s’ha detallat quin serà el topall del preu del petroli rus i s’han limitat a assenyalar que la xifra es decidirà juntament amb un ventall de detalls tècnics. “El límit de preus es comunicarà públicament d’una forma clara i transparent”, ha indicat el G7, en aquesta línia, també han indicat que aquests preus es revisaran en cas que sigui necessari.

Limitar els ingressos de Putin

Tot plegat arriba, segons ha explicat el G7, per tal d’intentar reduir els ingressos de Rússia i la seva capacitat de finançar la guerra, al mateix temps que limita l’impacte en els preus globals d’energia. No obstant això, el viceprimer ministre de Rússia, Alexander Novak, ja va avisar aquest dijous que Rússia no exportaria petroli a cap país que s’adhereixi a aquesta limitació de preus. Aquest fet, però podria provocar que els objectius d’Occident s’acabin complint perquè hi ha una gran possibilitat que el país eslau acabi ingressant molts menys diners per la venda de petroli.

El president de Rússia, Vladímir Putin, durant una reunió telemàtica amb el seu govern / DPA

En aquesta línia, el G7 ha convidat a tots els països que vulguin a aportar comentaris i idees sobre el disseny i la implementació del límit de preus. “Busquem establir una àmplia coalició per a maximitzar la seva efectivitat i instem a tots els països que encara busquin importar petroli rus a què es comprometin a fer-ho a preus iguals o inferiors al del límit”, ha assegurat el G7 en el seu comunicat.

Segons les dades de l’Agència Internacional de l’Energia, entre març i juliol Rússia va ingressar 95.000 milions de dòlars, uns 94.870 milions d’euros, de les seves exportacions de petroli i gas sol a la Unió Europea, gairebé el doble que en anys anteriors.