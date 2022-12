Salut demana als menors de 60 anys que es vacunin de la Covid-19 i la grip

El Departament de Salut fa una crida als menors de 60 anys perquè es vacunin contra la grip i la Covid-19 i recorda que l’administració dels dos vaccins ajuda a evitar complicacions greus i ingressos a l’hospital, tal com recull l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Tot i que la grip és el virus que més circula actualment a Catalunya, Salut preveu que la incidència de la Covid-19 augmenti a mitjans de gener, segons ha explicat la infermera Montse Siurana. Aquelles persones que vulguin vacunar-se, en aquesta ocasió només cal que es desplacin a un ambulatori.

La vacuna de la grip i la segona dosi de reforç contra la Covid-19 es va començar a administrar als menors de 60 anys fa poques setmanes. Com és habitual, un cop finalitza la campanya de vacunació de la grip entre la població catalana de risc, Salut ofereix la possibilitat a la resta de població a administrar-se les vacunes si ho desitgen.

La ‘tripledèmia’ que viu Catalunya

Just abans de les festes nadalenques, en una entrevista, el conseller de Salut, Manel Balcells, va parlar de la complicada situació sanitària que està vivint Catalunya a causa de la tripledèmia de Covid, grip i bronquiolitis. Encara queden uns dies de festivitat i Balcells ja va demanar a la ciutadania “sentit comú”. A més, el titular de Salut va assegurar que els preocupaven els efectes de la Covid i la grip en la gent gran perquè podrien “descompensar-se” i que altres patologies de base els podria afectar.

El conseller de Salut, Manuel Balcells, demana prudència durant les festes de Nadal | ACN

No hi ha risc de col·lapse per la ‘tripledèmia’

Tot i l’augment de les atencions a urgències, principalment per casos de Covid, grip i bronquiolitis, en aquesta mateixa entrevista de fa menys d’una setmana, Balcells assegurava que el sistema sanitari català no corria perill de “col·lapse”. De fet, va posar en valor la capacitat del sistema, ja que considera que està “més preparat” per atendre aquests pics d’atenció de virus respiratoris a causa de la pandèmia.