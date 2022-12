Salut començarà dilluns a administrar la quarta dosi als menors de 60 anys

El Departament de Salut començarà a administrar la quarta dosi de la vacuna contra la Covid-19 als menors de 60 anys a partir del pròxim dilluns. Després que el passat dijous la Comissió de Salut Pública aprovés la seva administració, la conselleria ha engegat maquinàries i dilluns ja es podrà començar a administrar aquesta vacuna. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha explicat a l’Agència Catalana de Notícies que s’està treballant en el procediment que caldrà activar per administrar aquestes dosis. En paral·lel, fonts del Departament han explicat que en les pròximes hores enviaran als centres d’atenció primària les instruccions per aquesta nova campanya de vacunació que comença dilluns i que té per objectiu protegir els menors de 60 anys de la Covid. Per poder-se vacunar aquesta vegada només caldrà anar a l’ambulatori.

Moment d’administració d’una vacuna contra la Covid-19 / ACN

El sistema sobreviurà a la ‘tripledèmia’

A banda, el conseller ha insistit que el sistema sanitari català està preparat per sobreviure a la situació de ‘tripledèmia‘ actual. Els casos de bronquiolitis, de fet, ja van a la baixa, mentre que pel que fa a la Covid i la grip s’espera arribar al pic la pròxima setmana. “El sistema està tensionat, però aguantarà”, ha assegurat el conseller de Salut en declaracions a aquesta agència de notícies. En les últimes setmanes aquesta ‘tripledèmia’ s’ha manifestat arreu del món. Als Estats Units la conjunció de la grip, la Covid i el virus que causa la bronquiolitis va portar el sistema al límit, i pocs dies després va passar el mateix a Catalunya. Les urgències van patir un augment d’incidència dels virus respiratoris que va preocupar les autoritats, però sembla que el pic ja ha passat. El més preocupant va ser el brot de bronquiolitis, que va saturar les urgències pediàtriques i va obligar a cancel·lar les operacions no urgents per deixar llits disponibles.