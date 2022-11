Allau d’estudis sobre l’efecte de la vacuna de la Covid en la regla

Milers de dones han denunciat variacions en els seus cicles menstruals arran d’haver-se vacunat contra la Covid-19 i el fenomen s’està produint arreu del món. Això fa que molts investigadors hagin engegat estudis per descobrir quina és la verdadera relació entre la vacuna i la regla i quin és el mecanisme que fa que el cos reaccioni d’aquesta manera al vaccí. Un dels estudis més recents que recull la revista Science és el de l’Institut Noruec de Salut Pública, que va estudiar 5.668 dones d’entre 18 i 30 anys. Els van demanar que recordessin com eren els cicles anteriors a la vacuna i que expliquessin els que tenien actualment un cop havien rebut les tres dosis. Les conclusions van ser demolidores: el 37,8% havien experimentat canvis en la seva regla després de rebre la vacuna.

Aquestes conclusions s’assemblen a les que va descriure un estudi als Estats Units, on un grup d’investigadors va analitzar els canvis en la durada dels cicles menstruals gràcies a les dades d’una aplicació. L’estudi va demostrar que els cicles s’allargaven fins a 0,45 dies. Això ha permès concloure que la vacunació s’associa directament amb un augment de la durada del cicle menstrual, tot i que també ha demostrat que es resol ràpidament. Aquest estudi en concret pren dades de 3.959 usuàries de l’aplicació Natural Cycles de les quals 2.403 s’havien vacunat i 1.556 no. Les dades mostren que la primera dosi no va afectar els cicles menstruals, mentre que la segona va provocar un augment de la durada del cicle de 0,45 dies en cas de les dones que no van rebre les dues dosis en el mateix cicle menstrual. Per a les que sí que es van vacunar dues vegades en el mateix cicle, els efectes van ser més grans, amb un increment de la durada del cicle de 2,32 dies.

Aquest estudi no és excepcional i les seves conclusions tampoc no ho són. Un estudi encara més gran, amb una mostra de 19.622 dones -14.936 vacunades- va concloure el mateix. Aquesta investigació va confirmar una de les conclusions de l’altre estudi, que la longitud del cicle va tornar a ser l’habitual només dos cicles després. També va tenir aquesta conclusió un estudi del Regne Unit amb una mostra més petita, 79 dones, que van registrar els seus cicles en temps real i va trobar un petit augment de la durada del cicle.

Una noia es vacuna al Palau Firal de Manresa | ACN

La causa d’aquestes alteracions

Els estudis també conclouen que és indiferent quin tipus de vacuna es rebi perquè el que provoca els canvis en el cicle menstrual és la resposta immunitària a la vacunació i no pas un component concret de la vacuna. La revista Science recorda que també produeixen canvis menstruals les vacunes contra l’hepatitis B, el papil·loma i la febre tifoidea. De fet, també hi ha evidències ja des de 1549 que la vacuna contra la verola fa venir la regla inesperadament.

Els estudis sobre els canvis menstruals després de la vacunació contra la Covid-19 es fonamenten en aquestes conclusions de vacunes prèvies i associen les variacions en l’activació de la resposta immunitària. A banda, una enquesta a 27.143 dones va demostrar que aquelles que van tenir febre o fatiga després de vacunar-se també van tenir menstruació més forta de l’habitual.

També hi ha un factor important a tenir en compte que influeix en l’efecte de la vacuna en el cicle menstrual. Es tracta de en quin moment del cicle es va rebre la dosi de la vacuna. Cal recordar que el cicle menstrual consta de dues fases, la fol·licular -abans de l’ovulació, és la que pot durar més amb les alteracions de la vacuna- i la lútea. Si s’administren les vacunes en la primera fase la vacunació la prolonga, el que altera lleugerament el cicle.

Les lliçons que deixen aquestes alteracions

Els investigadors de Science assenyalen que hi ha diverses lliçons a aprendre pel que fa a la relació entre la vacuna i les alteracions menstruals. “Més de la meitat de la població mundial menstrua en algun moment de la seva vida, però les dades sobre els efectes en la menstruació rares vegades es recullen en proves de vacunes”, denuncien abans d’afegir que cal tenir en compte les dones i que siguin preses “seriosament” pels desenvolupadors de vacunes. Per tant, en les pròximes proves de vacunes caldria tenir en compte la perspectiva de gènere.

Aquesta és la primera gran lliçó, però n’hi ha d’altres. Els investigadors critiquen que només es pugui recollir informació a través de les aplicacions de seguiment de cicles menstruals, que malgrat ser potents perquè hi ha volums molt grans de dades, tenen desavantatges clars, com ara que no són representatius a nivell global. Science sosté que aquestes persones viuen a països d’alt nivell d’ingressos i assenyala que els individus blancs, joves i amb alt nivell d’estudis estan sobrerepresentats. A més, insisteixen que aquestes usuàries són conscients que les han vacunat i això pot influir en les seves respostes quan són preguntades sobre les alteracions que han patit. Per això, demanen que s’incloguin grups de control cecs en les investigacions sobre els efectes de les vacunes contra la Covid-19.