Els Estats Units acusen Corea del Nord d’enviar armes a Rússia

El govern de Joe Biden ha fet un pas més per incrementar la tensió internacional i ha acusat el règim de Corea del Nord d’enviar armes a Rússia de forma clandestina per tal que pugui continuar la invasió d’Ucraïna. Aquesta acusació podria afegir un nou front al conflicte que dura des del 24 de febrer i que ja ha deixat conseqüències a nivell mundial. Entre elles, una inflació desbocada i una crisi econòmica i energètica molt preocupant. Segons la intel·ligència nord-americana Pyongyang ha enviat projectils d’artilleria a Rússia en quantitats “significatives”. Així ho ha dit aquest dimecres el portaveu del Consell de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

Washington creu que les autoritats nord-coreanes estan fent passar aquestes armes com a munició per a països d’Orient Pròxim i el nord d’Àfrica. Cal recordar que al setembre el règim de Kim Jong Un ja va negar que col·laborés militarment amb Rússia, però els Estats Units sostenen el contrari. De fet, Kirby ha assegurat que hi ha proves que demostren que el “destí real” de les armes no és l’Orient Pròxim ni el nord d’Àfrica sinó Rússia perquè pugui continuar amb la invasió d’Ucraïna, que va començar fa més de vuit mesos. “Continuarem vigilant si es reben aquests carregaments”, ha avisat Kirby en declaracions recollides per la CNN i l’agència de notícies Europa Press.

Kim Jong-un, líder de Corea del Nord, dirigint el llançament d’un míssil en el polèmic vídeo que ha difós

Corea se sumaria a l’Iran

La suposada implicació de Corea del Nord en el conflicte es sumaria a la de l’Iran, que segons els Estats Units ha subministrat a Rússia drons kamikaze que han estat utilitzats per les forces russes en diversos moments de la guerra, entre els quals durant els atacs llançats els últims dies sobre població civil i nucli de les ciutats on es refugien els ucraïnesos. També haurien atacat amb aquests drons iranians les infraestructures energètiques, estratègiques per a Ucraïna.