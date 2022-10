Biden avisa que l’amenaça nuclear de Putin “no és cap broma”

El món s’enfronta a una amenaça de guerra nuclear. Almenys això és el que sosté el president dels Estats Units, Joe Biden, que ha avisat que l’amenaça del president rus, Vladimir Putin, “no és cap broma” i és la “crisi nuclear” més gran des de la crisi dels míssils de Cuba el 1962. “Per primera vegada des de la crisi dels míssils de Cuba, tenim una amenaça directa de l’ús de l’arma nuclear si, de fet, les coses continuen pel camí que van”, ha dit el president dels Estats Units en un comunicat difós per la Casa Blanca.

Biden veu un escenari d’Harmagedon com el de l’època de l’expresident estatunidenc J.F Kennedy, que va gestionar la crisi dels míssils de Cuba el 1962, quan els Estats Units va tenir constància de l’existència de bases de míssils nuclears d’abast mitjà de l’Exèrcit de la Unió Soviètica a Cuba. Llavors va haver-hi una amenaça de guerra nuclear semblant a l’actual segons el president nord-americà. Per a Biden no hi ha la possibilitat de fer ús d’una arma nuclear tàctica i no acabar en una guerra nuclear, pel que ha advertit que cal “esbrinar quina és la rampa de sortida de Putin”.

Avisa que Putin no fa broma sobre les armes nuclears

“Estic tractant d’esbrinar quina és la rampa de sortida de Putin. On troba una sortida? Com es fa perquè Rússia no només tingui una rentada de cara, sinó que a més Putin perdi un poder significatiu dins de Rússia?”, s’ha preguntat Biden. El president dels Estats Units ha insistit que Putin no fa broma quan parla d’utilitzar armes nuclears, biològiques o químiques, perquè el seu exèrcit està “significativament baix de rendiment” i això podria portar-lo a utilitzar-les. “Tenim a un tipus que conec bastant bé (…) No està fent broma quan parla d’un possible ús d’armes nuclears”, ha avisat per tancar el comunicat.