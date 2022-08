La verola del mico continua frenant: es produeixen la meitat de casos

La verola del mico continua frenant a Catalunya després de mesos en què els casos han anat augmentat a un ritme de 200 contagis nous per setmana. Aquesta setmana s’han confirmat 1.921 casos, 96 casos més que la setmana passada. Això confirma el retrocés, ja que de 200 contagis nous cada setmana s’ha passat a menys de la meitat. Una part de responsabilitat la poden tenir les vacunes, tot i que també pot haver-hi influït l’abstinència sexual del col·lectiu gai, el més afectat per la malaltia.

Més de 1.500 dosis administrades

Fins ara han arribat un total de 3.789 vacunes contra la verola del mico a Catalunya, de les quals ja se n’han administrat 1.536 dosis de les que va comprar el Ministeri de Sanitat en la compra centralitzada europea que es va fer al maig. Les que s’han administrat corresponen a les 1.643 que van arribar en la primera entrega de vacunes. Les que queden s’estan guardant per a vacunació post-exposició, és a dir, per a la gent que hagi estat en contacte amb el virus i encara no hagi presentat símptomes.

5 dosis per cada vial

Pel que fa a la segona entrega de vacunes -el Ministeri n’ha rebut 7.120- Catalunya ja n’ha rebut 2.146. Aquesta vacunació començarà en breu als diversos centres repartits pel país que estan donant cites prèvies a persones del col·lectiu més vulnerable, el LGTBI. Recentment l’Agència Europea del Medicament va autoritzar noves vies d’administració de les vacunes, pel que ara es poden treure diverses dosis per cada vial en cas que s’administri per via intradèrmica. Els pioners en fer això van ser els Estats Units, que van començar a treure fins a 5 dosis per vial, el que ara s’ha començat a fer a Catalunya després de l’autorització de l’Agència Europea del Medicament.

La vacunació prèvia, la subcutània, es manté per a les dones embarassades, els menors d’edat i les persones immunodeprimides. Amb les noves instruccions per administrar la vacuna també s’ha eliminat el límit d’edat per vacunar contra la verola del mico, que ara estava en els 45 anys. Els afectats per aquesta malaltia són principalment homes que tenen sexe amb homes i tenen edats compreses entre els 20 i els 60 anys.