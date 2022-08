La Generalitat aprova dividir en cinc cada dosi de la verola del mico

La Comissió de Salut Pública ha aprovat dividir en cinc cada dosi de la vacuna de la verola del mico. En una sessió celebrada aquest dilluns, l’òrgan ha avalat per unanimitat que a les persones majors de 18 anys per a qui estigui indicat el vaccí se’ls administri una dosi de 0,1 mil·lilitres de forma intradèrmica tant en preexposició com en postexposició.

Fonts del Ministeri de Sanitat han informat que les persones embarassades i immunodeprimides seran una excepció i se’ls continuarà injectant una dosi de 0,5 mil·lilitres per via cutània. El canvi en l’estratègia de vacunació arriba després que l’Agència Europea de Medicaments ja avalés la modificació.

Unes mans amb ferides per la verola del mico

17.000 dosis de vacunes arreu de l’Estat espanyol per subministrar

L’estat espanyol compta amb unes 17.000 dosis de la vacuna contra la verola del mico, després que aquest dilluns n’hagin arribat 5.000 d’addicionals. El passat mes de juny en van arribar fins a 5.3000 i a l’agost se’n van rebre més de 7.000. El Ministeri de Sanitat ha recordat que aquestes vacunes s’han de conservar ultracongelades per garantir-ne la qualitat i que es posen a disposició de les autoritats de salut pública per controlar el brot. A Catalunya, hi ha 1.825 casos de verola del mico, segons dades de divendres.

Des que va començar la vacunació, el 21 de juliol, fins dijous de la setmana passada, s’han administrat 1.518 dosis del total de 1.643 dosis de la primera entrega del Ministeri de Sanitat a Catalunya. A més, les no administrades es reserven majoritàriament per vacunació postexposició. D’altra banda, actualment hi ha fins a 2.146 dosis més d’una segona entrega de la setmana passada que encara no s’han administrat.

1825 casos confirmats de verola del mico

Alhora, els casos confirmats de verola del mico a Catalunya són 1.825, dels 2.597 sospitosos o probables. La majoria dels confirmats són homes entre els 20 i els 60 anys que han iniciat la simptomatologia entre el 5 de maig i el 16 d’agost.