Prohibit tenir sexe tres mesos si has passat la verola del mico

La verola del mico s’està expandint pel món, però el país d’occident més afectat és l’estat espanyol. Madrid i Catalunya lideren els contagis, el que preocupa les autoritats sanitàries, tot i que insisteixen que els contagis encara són pocs. Un dels experts que ha parlat sobre la qüestió aquest mes d’agost és el doctor Antoni Trilla, que insisteix a tranquil·litzar la població: “La verola del mico no té ni de bon tros les característiques de la Covid”.

Tot i així, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha declarat la malaltia emergència internacional i a l’estat espanyol ja s’han produït les primeres dues morts. La verola del mico es transmet principalment pel contacte amb ferides i fluids contaminats, pel que el sexe és la via de transmissió més habitual del virus. És per això que el protocol sanitari a seguir persegueix especialment tallar la transmissió a través del sexe.

Les persones que han superat la malaltia tenen prohibit practicar el sexe ni fer petons durant els tres mesos posteriors al contagi per evitar que el virus s’expandeixi. Un cop passi aquest període, el protocol estableix que les relacions sexuals es recuperin però amb protecció. Pel que fa a la prohibició de fer petons, aquesta inclou les persones i els animals, perquè el virus podria tornar a saltar d’espècie.

Les mesures de prevenció per no contagiar-se

En paral·lel, mentre duri el contagi no s’ha de compartir roba ni roba de llit, s’ha de portar mascareta a casa i evitar el contacte estret amb la persona contagiada o la que acabi de passar la malaltia. Així, la comunitat més afectada, l’LGTBI, es veu abocada a l’abstinència per evitar contagiar-se.

A més, s’ha de respectar el protocol estrictament per evitar que hi hagi un brot massiu d’aquesta malaltia, perquè l’estat espanyol és el més afectat. Els casos a Espanya ja arriben als 4.500, dels quals el 95% d’afectats són homes. També hi ha 20 casos de pacients hospitalitzats per les complicacions, que majoritàriament són pústules.