La verola del mico continua l’expansió: 224 casos més en una setmana

L’amenaça de la verola del mico continua latent dos mesos després de la detecció del primer cas a l’estat espanyol i amb dues morts per la malaltia a les esquenes. El Departament de Salut ha notificat aquest divendres un total de 1.782 casos confirmats de verola del mico a Catalunya, el que suposa 224 casos més respecte ara fa justament una setmana. En paral·lel n’hi ha 2.512 de sospitosos. Cada setmana hi ha aproximadament 200 casos més de verola del mico a Catalunya, el que preocupa les autoritats sanitàries però espanta especialment el col·lectiu gai, el de la majoria dels afectats.

Salut insisteix en què el mecanisme de transmissió són les relacions sexuals entre homes, pel que sembla que els afectats per la verola estan abocats a l’abstinència per aturar la transmissió de la malaltia. En aquest context, les dosis de vacunes a l’estat espanyol són insuficients per combatre la verola a Catalunya i a Madrid, els dos focus principals de la malaltia.

Catalunya només ha administrat 1.345, una xifra insignificant pel nombre d’afectats

De fet, a Catalunya només s’han administrat 1.345 dosis des del començament de la campanya de vacunació als col·lectius vulnerables, el 21 de juliol. El total de vacunes que el ministeri de Sanitat ha enviat a Catalunya són 1.643 dosis, una xifra molt baixa en comparació amb la quantitat de gent que necessitaria rebre la vacuna per poder continuar amb la seva vida sexual sense por i sense risc.

S’espera que la nova partida de vacunes arribi aviat a Catalunya. El ministeri ha rebut aquest dimecres 7.110 dosis de la vacuna, de les quals 2.146 arribaran a Catalunya i es començaran a administrar “tan bon punt estiguin disponibles”. La secretaria de Salut Pública insisteix que treballa amb altres entitats per conèixer les inquietuds dels afectats per la verola i poder donar-los resposta. L’objectiu, diuen, és donar a conèixer la verola del mico, com es contagia i quines són les vies de transmissió de la malaltia per aturar l’expansió per Europa.