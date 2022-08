L’edema de penis, el nou símptoma de la verola del mico

La verola del mico és més perillosa del que es creia. Segons un estudi on han participat tres hospitals de l’estat espanyol un 40% dels pacients amb aquesta malaltia pateix complicacions que requereixen tractament. L’estudi ha analitzat 181 casos, dels quals un 98% són homes i 166 s’identifiquen com a homosexuals. L’edat mitjana dels pacients és 37 anys i la duració del període d’incubació de la malaltia són set dies.

L’estudi també apunta nous símptomes que fins ara es desconeixien. Un 25% dels pacients han patit proctitis, inflamació del recte, un 11% han patit amigdalitis i un 8% edema de penis. Fins a 70 dels pacients, a més, van requerir tractament mèdic per reduir el dolor associat a aquestes patologies, i tres d’ells van haver d’ingressar per les complicacions.

Aquesta investigació publicada a la revista científica The Lancet s’ha desenvolupat a Madrid i Barcelona, les dues capitals mundials de la verola, i hi han participat l’Hospital Universitari 12 d’Octubre, el Germans Trias i el Vall d’Hebron. En paral·lel hi ha col·laborat la London School for Hygiene and Tropical Medicine.

El factor principal pel qual es transmet la malaltia

La verola del mico es transmet principalment pel contacte pell amb pell durant les relacions sexuals. La transmissió aèria, tot i que és possible, és menys habitual i les relacions sexuals són el factor “dominant”. Els casos van començar a una sauna madrilenya al maig d’aquest mateix any i poc a poc la malaltia s’ha anat expandint per Europa. L’estat espanyol, però, és el més afectat per la malaltia. Aquest estudi ha avaluat l’epidemiologia i les característiques clíniques i virològiques dels 181 pacients i ha confirmat que hi ha complicacions noves que no s’havien registrat fins ara, com la proctitis, l’ulceració amigdalar i l’edema de penis.

L’article també vincula el tipus de pràctiques sexuals i les manifestacions clíniques i demostra que hi ha una gran càrrega viral en les lesions genitals i orals, a diferència dels valors molt baixos que s’han trobat al tracte respiratori.