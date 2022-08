Abstinència sexual i rastreig de casos, clau per aturar la verola del mico

En Joaquim, d’uns 40 anys, fa mes d’un mes que ha deixat de mantenir relacions sexuals amb desconeguts. L’auge de contagis de la verola del mico a Barcelona, la ciutat on viu, li va generar una angoixa creixent que no va poder apaivagar fins que finalment va poder rebre la vacuna el passat juliol. Tot i així, explica en conversa amb EL MÓN que manté la prudència: “Moltes persones com jo del col·lectiu gai han frenat molt la seva vida sexual, almenys per un temps i això espero que ajudi a aturar el brot”. En Joaquim, que no té parella fixa i que a més no en busca, veu ara amb certa enveja els seus amics emparellats que poden mantenir una vida sexual activa sense riscos perquè depenen menys d’entrar en contacte amb desconeguts.

Catalunya, i especialment Barcelona —al costat de Madrid—, s’ha consolidat com un dels països de màxima incidència mundial de la verola del mico. Segons les dades més recents del Departament de Salut, publicades aquest divendres, ja hi ha 1.558 casos confirmats (2.248 sospitosos). Això suposa 265 casos sospitosos més respecte la darrera setmana. Pel que fa a la vacunació, a Catalunya ja s’ha superat la xifra de mil persones inoculades. Es tracta d’un nivell baix, que no sembla que hagi de ser suficient per aturar la propagació de la malaltia, segons els experts.

Les dades de la verola del mico preocupen els experts

Les xifres de Catalunya i la resta de l’estat preocupen als especialistes en salut pública. El doctor Joan Caylà, president de la Unitat d’Investigació de Tuberculosi de Barcelona i expert en malalties infeccioses, subratlla que l’estat espanyol continua sent a escala mundial l’indret amb major incidència en relació al número d’habitants. Darrere d’Espanya se situen Alemanya, Regne Unit o Portugal, amb xifres molt més modestes. “Cal tenir en compte que ens està afectant molt i cal millorar la prevenció i el control, amb el handicap que s’han d’estudiar els contactes i, en el cas de la verola del mico, aquests poden ser poc coneguts o desconeguts”, apunta.

Cayla insisteix en la necessitat de disposar “d’un bon programa de prevenció i control i un bon seguiment de casos per arribar als contactes” per poder advertir-los i que facin el confinament de tres o quatre setmanes. Després, segons l’expert, també es recomana que es practiqui “abstinència sexual durant vàries setmanes, per evitar el risc de contagiar les altres”. Aturar la propagació en quest cas requereix de “la solidaritat de tothom” per impedir que la malaltia es converteixi en “endèmica” a Europa o a la resta del món.

Els investigadors reclamen mesures i prudència

Salvador Macip, investigador de la Universitat de Leicester i professor de la UOC, creu que la declaració d’emergència mundial per part de l’OMS contribuirà a que hi hagi una major conscienciació sobre el problema. “A nivell de transmissió no arribarem al nivell de la Covid, però continua sent preocupant i si l’atures a temps pots evitar molts problemes i víctimes”, assenyala Macip en conversa amb EL MÓN. A l’estat espanyol ja s’han produït dues morts a causa de la verola de mico i les víctimes han estat dues persones joves.

Unes mans amb ferides per la verola del mico

La majoria de contagis s’han produït per relacions sexuals properes amb persones infectades, per això els experts incideixen en la necessitat d’evitar el contacte amb persones diagnosticades. Les campanyes d’informació es consideren un aspecte primordial per aconseguir frenar l’elevada incidència que actualment es registra a Catalunya, i sobretot a Barcelona. “Aquestes campanyes són les que poden fer el canvi, més que la vacuna perquè no es podrà vacunar tota la població, per això la gent ha d’entendre que és una malaltia real i que algunes persones poden morir”, comenta Macip.

Tot i que la malaltia es coneix des de fa temps mai s’havia produït un brot com l’actual, per això els experts es pregunten si és que ha canviat alguna cosa en el virus. Hi ha incògnites no resoltes. El debat sobre si és una malaltia de transmissió sexual o no està obert i no hi acaba d’haver-hi una opinió de consens. “No es pot descartar, ens falta coneixement sobre la malaltia, que no s’ha estudiat mai massa perquè afectava només el continent africà”.

La verola del mico pot afectar homes i dones amb vida sexual molt activa

Davant el nivell d’incidència actual a Catalunya, Macip creu que “durant un període de temps cal ser prudent” per evitar el contagi. “Si no es fa res i la gent no és conscient el virus es continuarà escampant”, apunta. En aquest sentit, la promiscuïtat sexual —tant d’homes com dones— és un factor que augmenta les possibilitats de contagi i això fa que es consideri que l’abstinència sexual o la reducció de parelles sexuals “durant un temps pugui tenir efectes positius”.

Macip adverteix que no s’ha de caure en “l’error” d’identificar la verola del mico com una malaltia d’homes que tenen sexe amb altres homes perquè la realitat és que “pot afectar tothom”. Les persones de risc són aquelles amb vida sexual molt activa i amb múltiples parelles sexuals a la setmana, sigui quina sigui la seva orientació. “Cal evitar tenir moltes parelles desconegudes de qui no saps si poden estar infectades i ser conscient d’un mateix també”, recomana Macip. L’investigador diu que el brot actual no ha de suposar un canvi d’hàbits de per vida, però sí de forma “temporal”.

Caylà, com Macip, creu que la situació pot ser controlable en el futur si es prenen mesures i s’actua amb prudència. Per això resulta fonamental la contribució de les persones contagiades, que permetin fer rastreig de contactes. Això podria fer que no hi hagués nous casos “en un temps raonable” i que la malaltia no es converteixi en endèmica, com és el cas de la sífilis. Caylà reitera mesures com l’abstinència sexual, evitar el contacte físic i portar mascareta. Segons l’investigador, la verola es podria arribar a transmetre per via respiratòria. “Quan estàs diagnosticat tens virèmia i a l’hora de respirar pots expulsar virus a curta distància, el contagi pot arribar a un metre”.

El doctor Caylà recorda que la situació de Barcelona com a segona ciutat del món amb més incidència de la verola del mico és un aspecte que no pot passar per alt. “Hem de ser més estrictes amb això”, adverteix. “Vivim moments crítics amb la problemàtica de la Covid, estem a l’estiu amb molt personal sanitari de vacances i plou sobre mullat en els sistemes de salut pública a Catalunya i Espanya, molt limitats”, remarca. Aquesta situació complica el control de totes les malalties que són de declaració obligatòria.