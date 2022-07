Els casos confirmats de verola del mico a Catalunya pugen a 1.406

La verola del mico ja s’estén per Catalunya. Actualment ja hi ha 1.406 casos confirmats de la malaltia, tot i això els sospitosos o probables fan pujar la xifra fins els 1.983. La majoria dels casos confirmats són homes amb edats compreses entre els 20 i els 60 anys que han iniciat la simptomatologia entre el 5 de maig i el 27 de juliol del 2022. De moment, però, no es lamenta cap mort i la simptomatologia continua sent fatiga, febre, inflamació dels ganglis i erupcions a la pell.

Unes mans amb ferides per la verola del mico

Aquest divendres el departament de Salut ha publicat les actualitzacions setmanals de la verola del mico. En aquest sentit, els casos confirmats ja han pujat, però encara en queden gairebé 600 casos per diagnosticar o descartar que tinguin la malaltia. Tot i que la malaltia no és mortal, fins al moment, les complicacions greus que s’han descrit són la proctitis (una inflamació del recte que pot causar diarrea) i afectacions oculars, que en ocasions han requerit hospitalització però que ja estan donats d’alta.

Erupcions focalitzades i preocupació creixent

La incertesa està començant a aflorar entre la població i tot i ser una malaltia de la qual no ha mort ningú si que hi ha certa por a agafar-la. De fet, a Catalunya el procés de vacunació i des de el 21 de juliol, fins aquest dijous se n’han administrat un total de 655 dosis, sempre amb cita prèvia. Segons ha informat el departament de Salut, la majoria de lesions provocades per la malaltia s’han localitzat en les àrees genital, perioral i perianal, però en la major part dels casos també s’ha presentat en altres localitzacions diferents. Tot i que encara s’estan investigant diferents possibilitats, el mecanisme de transmissió més probable ha estat el contacte durant les relacions sexuals majoritàriament i sovint en el context d’esdeveniments festius multitudinaris.