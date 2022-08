Els EUA fraccionen les vacunes contra la verola del mico per arribar a més gent

L’executiu de Joe Biden ha confirmat que fraccionarà les dosis de la vacuna contra la verola del mico per tal d’ampliar la capacitat d’abast i vacunar més persones. La mesura farà que els sanitaris puguin utilitzar una cinquena part de la vacuna per cada injecció, el que suposa que de cada vacuna se’n beneficiaran cinc persones enlloc d’una. Fins ara la dosi completa s’administrava al greix subjacent, mentre que ara l’estratègia ha canviat i s’utilitzarà una dosi menor amb una injecció intradèrmica. Aquest tipus d’injecció ja s’ha fet amb altres vacunes, com la de la grip i la ràbia.

Els dermatòlegs asseguren que la pell té unes cèl·lules idònies, les dendrítiques, per ajudar a que aquesta vacuna estimuli el sistema immunològic del cos. Aquestes cèl·lules estimulen el sistema immunològic d’una manera molt més eficient que si es posa la injecció al greix subjacent, pel que la mesura permetrà arribar a més gent amb les mateixes vacunes.

La mesura començarà a aplicar-se immediatament, com va avançar ara fa una setmana el comissionat de la Administració d’Aliments i Medicaments d’Estats Units (FDA), el doctor Robert Califf. El doctor ja va avançar la setmana passada que l’agència de medicaments s’estava plantejant una estratègia per “estirar” les dosis disponibles. “Estem avaluant un enfocament per a les dosis actuals de Jynneos, que autoritzaria els proveïdors d’atenció mèdica a utilitzar un vial de la dosi actual de la vacuna per administrar un total de fins a cinc dosis diferents”, va explicar quan va avançar la mesura que finalment s’ha fet oficial aquest passat dimarts.

Els Estats Units declaren l’emergència de salut pública per la verola del mico

Els Estats Units són el país que més casos té de verola del mico fora de l’Àfrica, però el líder mundial d’aquesta malaltia a Occident és l’estat espanyol, que per nombre de població té una incidència molt més alta. Tot i així els Estats Units s’han mogut més ràpid que l’estat espanyol i ja fa dues setmanes que han declarat la verola del mico una emergència de salut pública.

Aquest estatus l’atorguen l’FDA i altres agències governamentals de salut. Totes elles persegueixen l’objectiu d’agilitzar els protocols per combatre la verola del mico i protegir les comunitats més vulnerables, com ho és l’LGTBI, perquè la majoria de contagis es produeixen en homes que tenen sexe amb homes.

Espanya, el líder occidental de contagis, diu ‘no’ a la mesura dels Estats Units

El govern espanyol es manté ferm en el protocol del Ministeri de Sanitat contra la verola del mico. Aquest document no preveu poder immunitzar cinc persones amb cada vacuna com es farà als Estats Units, tot i que algunes comunitats ho han demanat per poder estirar les dosis i arribar a més gent. Hi ha molt poca disponibilitat de vacunes i aquesta seria una bona solució, però Sanitat veu evidències que “vacunar a un major nombre de persones amb una dosi única és més efectiu que vacunar a la meitat amb dues dosis”. Així es recull en un document sobre vacunació enfront de la verola del mico publicat el passat dimarts.

La comunitat que més insistentment ho ha demanat ha estat Madrid, que vol seguir els passos dels Estats Units davant l’escassetat del tractament preventiu que és la vacuna. La seva demanda, però, ha quedat en res davant la negativa de Sanitat, que considera que el nombre de vacunes és suficient per arribar a la població de risc.

La vacunació pre-exposició es recomana a les persones d’entre 18 i 45 anys que mantenen relacions sexuals d’alt risc. La pauta de vacunació que estableix Sanitat són “dues dosis administrades amb un interval d’un mínim de 28 dies”. “Estudis en animals i en humans mostren que la primera dosi de la vacuna ja proporciona una protecció bàsica front la verola del mico. La segona dosi de la vacuna serveix principalment per a prolongar la durada de la protecció de la vacuna. Els estudis immunològics han demostrat que la protecció immunològica després de la primera dosi disminueix a partir dels 2 anys després de la vacunació, i després pot ser necessària una segona dosi de vacuna per a una protecció més duradora”, argumenta Sanitat.

Segons el protocol sanitari espanyol la protecció contra la verola del mico està completa dues setmanes després de la vacunació amb una dosi. Està establert així per la poca disponibilitat de vacunes, que fa que no es pugui plantejar vacunar amb dues dosis a la població de risc.