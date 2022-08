Sanitat registra les dues primeres morts per hepatitis en nens

El Ministeri de Sanitat ha notificat aquest dijous les dues primeres morts a l’estat espanyol per hepatitis d’origen desconegut en nens. Els nens més greus que la van patir van ser sotmesos a trasplantaments de fetge, però dos d’ells no ho han pogut superar segons recull un informe d’Europa Press. Així, dels 46 casos detectats a Espanya d’aquesta malaltia, tres nens van requerir un trasplantament. Els casos van ser una nena de només 3 anys de l’Aragó, que presenta una bona evolució, un nen de 6 anys de Múrcia i un bebè andalús de 15 mesos. Els dos darrers són les dues primeres víctimes mortals de l’hepatitis d’origen desconegut.

La primera víctima, un nen de 6 anys de Múrcia, va començar amb els símptomes de la malaltia el passat 2 de juliol, però no va ser fins el 18 quan va ser traslladat a un hospital de Madrid per fer-li un trasplantament de fetge que finalment no ha pogut salvar-li la vida per l’edema cerebral que també patia. El trasplantament es va fer el 29 de juliol i només un dia després va morir.

Pel que fa al nadó de 15 mesos mort a Andalusia, va ingressar a finals del mes de juny amb gastroenteritis aguda. El cultiu va donar positiu en adenovirus en situació crítica, amb encefalopatia i coagulopatia greu. La nena va necessitar un trasplantament hepàtic urgent i va morir abans que passessin 24 hores. Aquests són els dos primers casos mortals d’hepatitis d’origen desconegut en nens a l’estat espanyol.

Els primers casos van començar al Regne Unit

Els primers casos d’hepatitis aguda d’origen desconegut en nens es van registrar al Regne Unit a principis del mes d’abril. Va començar en nens menors de 10 anys, tots ells sans. L’origen era sospitós perquè no es va detectar cap dels virus responsables dels cinc tipus d’hepatitis que es coneixen fins ara –A, B, C, D i E–.