Detecten un nou cas d’hepatitis greu desconeguda en infants a Catalunya

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha confirmat s’ha detectat un nou cas d’hepatitis greu d’origen desconegut en infants a Catalunya. Amb aquest, ja són tres els menors que pateixen la malaltia en el territori. A més, hi ha tres infants més que encara no han estat diagnosticats, però són possibles casos. En total doncs, sis menors catalans han agafat aquesta classe d’hepatitis que, després de mesos d’investigació mundial, encara no se li ha trobat un origen aparent. Pel que fa al conjunt de l’estat espanyol, 22 nens tenen la malaltia o estan en procés de diagnòstic.

En una atenció als mitjans a Granollers aquest divendres, Argimon ha afirmat que estan pendents de la situació i que treballen per trobar l’origen d’aquesta nova malaltia. Aparentment, hi havia un origen víric darrere de l’hepatitis. De fet, alguns estudis apuntaven a l’adenovirus, però en el cas català, els sis nens han donat negatiu en les proves d’aquesta infecció, portant els metges a la casella de sortida. “Cal mantenir la intensitat a la vigilància i les actuacions que ja s’estan realitzant per a la investigació dels pacients per confirmar o descartar si hi ha un increment de casos d’hepatitis no filiada”, ha descrit el ministeri de sanitat en un comunicat també aquest divendres.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, a la presentació del pla de Salut 2021-2025 / ACN

Pel que fa a l’origen de la malaltia, cap país en treu l’aigua clara. El ministeri de Sanitat, també ha destacat que no han augmentat els casos d’adenovirus a l’Estat des del 2019, però Argimon ha dit que s’està investigant l’etiologia d’aquests casos d’hepatitis i que una de les principals hipòtesis que hi ha damunt la taula és que els estigui causant un adenovirus i que algun cofactor estigui afavorint la gravetat de la malaltia.

Un virus a nivell europeu

L’hepatitis greu d’origen desconegut en infants no només s’ha desenvolupat a l’Estat sinó que tota Europa està atenta a aquesta variant, ja que hi ha casos a pràcticament tots els països europeus. De fet, el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) va publicar el passat dijous la llista de casos detectats al continent, on destaca el Regne Unit, el país on es van registrar els primers nens amb aquesta malaltia, amb 111 casos. Pel que fa als altres països d’Europa no hi ha més d’un o dos casos, excepte Itàlia que en té 17.