L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha confirmat la primera mort d’un nen per la nova hepatitis aguda infantil que es va descobrir al Regne Unit i que ja ha provocat almenys 169 casos en 11 països. La majoria de casos s’han registrat a Europa, excepte nou confirmats als Estats Units i 12 a Israel. El Regne Unit és el país amb més casos (114), seguit d’Espanya (13), segons les dades de l’OMS.

L’augment de casos d’hepatitis aguda ha desconcertat les autoritats sanitàries, que fins ara no han pogut determinar l’origen de la malaltia. L’OMS ha demanat als països afectats que continuïn investigant per obtenir més informació sobre les causes de l’hepatitis. L’agència de l’ONU recomana fer tests de sang, sèrum, orina i femta dels menors afectats per poder analitzar i seqüenciar els virus causants de la malaltia.

L’OMS ha informat que 17 dels 169 nens afectats –aproximadament un 10%– han necessitat un trasplantament de fetge. Els símptomes més habituals són dolors abdominals, vòmits, diarrea, icterícia (coloració groguenca de la pell i de les mucoses, se sol veure amb més claredat en el blanc dels ulls), orina més fosca del compte, deposicions més pàl·lides del normal i picor a la pell. Les hepatitis són un grup de malalties que impliquen la inflamació del fetge, però que poder ser causades per factors molt diferents.

Preocupació per l’origen de la malaltia

Les autoritats sanitàries encara no saben si es tracta d’un increment de casos real o és una pauta normal que fins ara no s’havia detectat. L’OMS ha alertat que el brot podria ser causat per un adenovirus –potser el tipus 41– i ha mostrat preocupació perquè aquesta mena de virus, que normalment s’associen a malalties respiratòries lleus, pugui estar darrere d’inflamacions hepàtiques agudes.

Els primers casos de la nova hepatitis aguda es van diagnosticar al Regne Unit a principis d’abril. Tot es van donar en nens menors de 10 anys sans. Amb l’augment de casos s’ha pogut determinar que la franja d’edat pot arribar fins als 16 anys, que la majoria de nens afectats no han patit febre i que l’anàlisi de les mostres dels pacients no ha detectat cap dels virus responsables dels cinc tipus d’hepatitis que es coneixen fins ara –A, B, C, D i E–.