Catalunya, la comunitat més afectada pels casos d’hepatitis greu en nens

Un total de tretze menors han estat víctimes d’una hepatitis greu d’origen desconegut en els tres últims mesos. Segons la informació que ha proporcionat aquest divendres el Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri espanyol de Sanitat, Catalunya és la comunitat on més se n’han detectat, amb un total de cinc casos. La resta s’han detectat a Andalusia, Galícia, Aragó, Castella La Manxa, Madrid i Múrcia.

Els casos detectats són greus, i fins i tot una de les afectades, una nena de tres anys, ha necessitat un trasplantament de fetge. Per ara no hi ha hagut cap mort i set dels tretze menors ja han estat donats d’alta. Es desconeix l’origen d’aquesta hepatitis greu, tot i que altres països, com el Regne Unit, ja han descartat els virus habituals, els de l’hepatitis A, B i C, i les vacunes de la Covid.

El primer cas d’hepatitis d’origen desconegut que es va detectar va ser a Catalunya el passat 30 de desembre. Va ser en una noia de quinze anys que ja ha estat donada d’alta. L’últim cas descobert a l’estat espanyol és el d’un noi andalús de 12 anys. Es va descobrir l’1 d’abril i ha estat l’últim en notificar-se, tot i que les comunitats tenen ordre d’estar alerta per si sorgeixen nous casos, que hauran de notificar al ministeri de Sanitat immediatament.

Els símptomes

El departament de Salut ha demanat als centres sanitaris que extremin la vigilància davant aquests casos d’hepatitis desconeguda i ha explicat els símptomes de la malaltia per poder-la detectar el més ràpid possible, donat que a vegades és complicat adonar-se’n en ser nens tan petits. Aquesta és la llista de símptomes: dolors abdominals, vòmits, diarrea, icterícia, orina més fosca de l’habitual, deposicions més pàl·lides de l’habitual i picor a la pell.