L’allau de casos d’hepatitis aguda en nens encén les alarmes a tot el món

El ministeri de Sanitat del govern espanyol ha urgit les comunitats autònomes i les societats científiques de pediatria a fer una “cerca activa” i “observar” atentament possibles casos d’hepatitis aguda d’origen desconegut en nens. La conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid està investigant tres casos aïllats de nens amb hepatitis aguda després que el Regne Unit hagi donat la veu d’alarma per una seixantena de casos i diversos països d’Europa hagin confirmat que estan estudiant possibles casos. Els pacients en observació a Madrid tenen entre dos i set anys i són originaris de Madrid, Aragó i Castella la Manxa. Tots ells estan ingressats i el més greu ha requerit un trasplantament hepàtic.

El quadre que presenten els nens infectats és el d’una hepatitis aguda greu que fa que les transaminases estiguin molt elevades, el que suposa que els nens tinguin icterícia. En alguns casos la icterícia arriba després dels símptomes gastrointestinals, que poden incloure episodis greus de vòmits.

El virus de l’hepatitis / EP

Anglaterra, el país més afectat

A Anglaterra s’estan investigant una seixantena de casos, la majoria d’ells d’entre 2 i 5 anys, segons ha informat aquest dimecres el Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC). Alguns d’ells han acabat tenint insuficiència hepàtica i estan hospitalitzats a les Unitats de Cures Intensives especialitzades en problemes hepàtics infantils. Un nombre petit d’aquests nens afectats ha estat sotmès a un trasplantament de fetge per salvar-los la vida.

A altres països d’Europa també s’estan investigant casos d’hepatitis, tot i que encara no se n’han confirmat de forma oficial com al Regne Unit.

L’origen és desconegut i Anglaterra descarta cap relació amb la vacuna contra la Covid

Per ara, l’ECDC no sap l’origen de l’hepatitis en aquests nens, ja que els virus comuns que poden causar hepatitis -com el virus de l’hepatitis A, B, C, D i E- no s’han detectat en cap dels casos. Tampoc està clar si podria estar relacionat amb el coronavirus, ja que una part dels nens han donat positiu en Covid-19 en ingressar però altres ho han fet en adenovirus. “No hi ha una connexió clara entre els casos notificats”, ha dit l’ECDC. El Regne Unit, per la seva banda, ha descartat que els casos d’hepatitis estiguin relacionats amb la vacuna contra la Covid.