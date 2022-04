Els símptomes de l’hepatitis infantil que té en alerta els hospitals

Els hospitals catalans estan en alerta per detectar casos de l’estranya hepatitis infantil que s’ha detectat a Europa els darrers dies i que és d’origen encara desconegut. El Departament de Salut ha fet públic aquest dijous que ha demanat a tots els centres sanitari que extremin la vigilància davant “la possible aparició de casos”, malgrat que fins a aquesta tarda no se n’havia detectat cap a Catalunya, segons fonts de la conselleria de Josep Maria Argimon. Fins ara, s’han comptabilitzat nombrosos casos del que podria ser una nova epidèmia al Regne Unit i tres a l’estat espanyol, per la qual cosa el Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat ha transmès l’alerta de vigilància.

El que s’està produint és una onada de casos d’una hepatitis de la qual no s’ha pogut determinar l’origen amb les proves habituals concentrats en pocs dies i que afecten, molt concretament, pacients de fins a 10 anys. Al Regne Unit ja n’han detectat 74, segons les últimes dades, i fins i tot l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha mostrat la preocupació pel fenomen.

Els símptomes per detectar aquesta ‘nova’ hepatitis

Les hepatitis, que són sempre la inflamació del fetge però que poden ser causades per factors molt diferents, acostumen a donar pocs símptomes en els nens. De fet, poden arribar a ser asimptomàtiques, cosa que fa més difícil detectar-les, perquè molts cos es veuen en analítiques rutinàries. Tot i així, cal tenir en compte quins són els símptomes:

Dolors abdominals

Vòmits

Diarrea

Icterícia (coloració groguenca de la pell i de les mucoses, se sol veure amb més claredat en el blanc dels ulls)

Orina més fosca del compte

Deposicions més pàl·lides del normal

Picor a la pell

Què causa una hepatitis?

Una hepatitis és sempre una inflamació del fetge, però no sempre tenen la mateixa causa. Segons explica la doctora Cristina Molera, hepatòloga pediàtrica de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), no totes les hepatitis són causades per un virus: la majoria sí que tenen aquest origen, però també poden ser per causes immunològiques, metabòliques o genètiques. En aquests casos, però, no tindria explicació que s’hagi detectat una punta de casos simultanis, de manera que es considera que una onada d’aquest tipus ha de tenir un origen víric o bé ha de ser provocat per una intoxicació generada per alguna substància o aliment consumida per tots els afectats.

La nova hepatitis infantil detectada no identifica l’origen amb les proves habituals i de moment és inclassificable / Pixabay

Per què ha fet saltar les alarmes el brot d’hepatitis en nens al Regne Unit

El més inquietant del focus detectat al Regne Unit és que no se n’ha trobat l’origen. A més a més, pel que fa al curs de la malaltia s’ha vist amb les analítiques que en aquests casos hi ha una concentració de transaminases molt alta –són les proteïnes que s’alliberen quan s’inflama el fetge–, i aquest factor determina la gravetat de la malaltia en aquest brot. Que la incidència s’hagi disparat en un període de temps molt breu i que afectin tan específicament nens petits tampoc és gens habitual.

Hipervigilància després de dos anys de pandèmia de la Covid

Segons la doctora Molera, els dos anys de pandèmica de la Covid han generat un estat d’alerta permanent i fa les informacions que arriben d’altres països siguin rebudes “amb més intensitat” que abans pel que fa a la vigilància sanitària i epidemiològica. Tot i admetre que al estar amatents –de fet, l’alerta que ha emès el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) obliga els professionals de la salut a extremar la vigilància–, creu que no s’ha de generar alarma social. Sí que troba comprensible que la notícia estigui generant moltes consultes i preguntes per part de pares, però no creu que de moment la població hagi de prendre cap mesura extraordinària. Cal continuar aplicant les mesures d’higiene habituals des que es va detectar la Covid-19.