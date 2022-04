Una infecció podria ser la causa de l’auge de casos d’hepatitis en nens

La infecció adenovirus podria ser la causa principal dels casos d’hepatitis en nens, fins ara, de procedència desconeguda. Així ho ha afirmat la directora del Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès), Andrea Ammon, que ha informat que ja s’han registrat més de 190 casos a nivell mundial de l’hepatitis aguda. “Les recerques en marxa apunten a un vincle amb la infecció per adenovirus”, ha explicat Ammon.

En una roda de premsa aquest dimarts, la directora ha explicat que aquests casos s’han detectat sobretot a Europa. De fet, hi ha una quarantena de països europeus que tenen algun cas d’hepatitis en nens. Tot i que les xifres poden semblar alarmants, Ammon ha assegurat que encara s’han de precisar les xifres, ja que “encara s’estan verificant casos”. Amb tot, Ammon també ha dit que la causa principal d’aquesta malaltia podria ser l’adenovirus i s’ha descartat la possible relació de l’auge de la malaltia en nens i la vacuna contra el coronavirus.

Els nens són més febles després de la pandèmia

Si bé és cert que la malaltia no té res a veure amb la Covid-19, Ammon ha recordat que “hi ha hagut poca exposició al virus en els últims anys pel confinament, la poca interacció social…” i per tant, ha deixat els nens més vulnerables davant d’altres infeccions, com per exemple l’adenovirus. “Podria ser un factor, però no puc confirmar-lo ni negar-lo perquè està encara sota recerca”, ha lamentat la directora de l’ECDC.

Una mare i un pare prenen la temperatura a una nena. La febre pot ser un símptoma de l’hepatitis d’origen desconegut que té els hospitals en alerta / Pixabay

Pel que fa a la simptomatologia, Ammon ha assenyalat que els símptomes dels nens afectats, com a pell i ulls grocs, vòmits o símptomes gastrointestinals, “són compatibles amb l’adenovirus”. “Però alguns d’aquests nens han tingut símptomes més greus i han necessitat d’un trasplantament per fallada del fetge”, ha precisat, una cosa poc comuna amb aquesta mena de virus.

Així doncs, i tot i que tot apunti a l’adenovirus, la directora del Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties no ha volgut posar la mà al foc per cap diagnòstic i ha recordat que “és essencial seguir investigant”, per trobar la causa principal de la malaltia i poder buscar la manera més ràpida de tenir-la controlada.