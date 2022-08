El gran perill de la verola del mico segons una viròloga: “Hi haurà més morts”

Una viròloga de Camerun anomenada Boghuma Kabisen Titanji ha avisat la comunitat internacional del perill real que suposa la verola del mico. Ho ha fet després que hi hagi hagut les primeres morts per verola del mico fora de l’Àfrica, concretament a Espanya, on hi ha hagut dues, i Brasil. Boghuma Kabisen Titanji ha advertit a través d’un fil a Twitter que “a mesura que augmentin els casos veurem una gama més àmplia de símptomes, complicacions i encara més morts” del que s’està veient ara que la verola del mico ha sortit del continent africà per establir-se principalment a Europa.

“Cada mort és un trist fracàs i no només s’ha de cridar l’atenció quan passa a països amb més recursos”, denuncia en aquest fil viral a Twitter. “A ningú li importava quan les morts per verola del mico es registraven principalment a Àfrica, nois a qui les seves vides es subestimen amb massa freqüència”, continuava la viròloga, un pensament que comparteixen alguns epidemiòlegs catalans.

Els plans de resposta a la malaltia fracassaran

La viròloga també ha augurat que els plans de resposta a aquesta malaltia que no s’hagin traçat amb països on la verola del mico hagi estat endèmica durant dècades fracassarà. “M’entristeix profundament veure que una altra zoonosis arreli en la població humana com aquesta, especialment una per a la qual tenim vacuna i tractaments viables”, va lamentar.

Madrid és la capital occidental de la verola del mico amb més de 2.000 casos. El segueix Catalunya de molt a prop, amb els contagis cada cop més disparats. El ritme de creixement de contagis és de 200 nous casos cada setmana. El perfil dels contagiats són homes que tenen sexe amb altres homes, tot i que ara fa una setmana es va detectar la infecció en un nadó de set mesos amb els pares infectats.