Salut alerta del perill de la ‘tripledèmia’ a Catalunya aquest Nadal

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha alertat dels perills de la tripledèmia de Covid, grip i bronquiolitis que viu Catalunya i ha demanat “sentit comú” a la ciutadania per aquest Nadal. En una entrevista a La2 i Ràdio4, Balcells ha assegurat que el departament segueix de prop l’evolució dels tres virus respiratoris i s’ha mostrat preocupat pels efectes de la Covid i la grip en la gent gran, que tot i passar els virus de manera lleu corren el risc de “descompensar-se” i veure’s afectats per altres patologies de base.

Per això el conseller ha demanat no abaixar la guàrdia. El departament de Salut estima que el pic de grip arribarà durant les festes de Nadal i ha demanat a la població que prengui precaucions per no posar en risc la gent gran. “Per Nadal, el millor és el sentit comú”, ha insistit. “En els àpats amb persones de risc, si hi ha algú que té símptomes s’hauria de posar mascareta”. Balcells també ha recomanat mantenir les mesures sanitàries que s’han popularitzat durant la pandèmia: rentar les mans, mantenir la distància i airejar els espais.

El conseller de Salut, Manel Balcells / ACN

El sistema sanitari no corre perill de col·lapse per la ‘tripledèmia’

Balcells ha garantit que el sistema sanitari català no corre perill de “col·lapse” per l’augment de les atencions a urgències, però sí que ha reconegut que es troba en fase de “tensió”. El conseller ha explicat que, després de la pandèmia de la Covid-19, el sistema està “més preparat” per atendre els pics d’atenció de virus respiratoris perquè és més flexible i ha defensat que només ha calgut desprogramar intervencions en hospitals concrets. Balcells ha recordat que tampoc s’han anul·lat les vacances de Nadal dels sanitaris.

Amb tot, el conseller de Salut ha demanat a la ciutadania que faci un ús “racional” de les urgències. Balcells ha explicat que les persones amb símptomes lleus haurien de trucar primer al 061 i després anar a les urgències de l’atenció primària abans que a l’hospital.