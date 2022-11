Aconsellen evitar els centres comercials davant el brot de bronquiolitis

Les urgències dels hospitals continuen saturades per la tripledèmia de Covid, grip i bronquiolitis que amenaça de col·lapsar el sistema de salut justament abans del Nadal. En aquest sentit, i amb la campanya nadalenca a sobre, els experts recomanen evitar els centres comercials i els llocs tancats per tallar el brot de bronquiolitis que està afectant especialment els infants de menys de dos anys, els més vulnerables davant aquesta malaltia. Concretament la pediatra especialista en malalties infeccioses de l’Hospital Sant Joan de Déu, Iolanda Jordan, ha instat a “evitar anar a centres comercials i llocs tancats” per tal d’evitar més contagis de bronquiolitis, una malaltia que pot arribar a ser greu com demostra el fet que la meitat dels nens a l’UCI hi siguin per aquesta causa.

Jordan ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio on ha demanat evitar els llocs amb aglomeracions especialment amb els nens més petits, fins als quatre anys, així com intentar que no els visitin adults constipats o malalts. En aquest sentit, ha recordat que el fred no farà que els petits agafin bronquiolitis, sinó entrar en contacte amb partícules del virus a llocs on hi ha molta gent. “A vegades no els traiem al carrer perquè fa fred, plou o neva i en realitat això no es tan greu si el nen va abrigat com ho és anar a un centre comercial tancat on hi ha un cúmul de partícules”, ha insistit.

Nens mirant la decoració de Nadal d’una fira / ACN

Els símptomes de bronquiolitis

La pediatra ha recordat els símptomes de bronquiolitis, que principalment són mocs, tos, febre i rebutjar menjar. Per detectar-ho ràpidament i reaccionar a temps s’ha d’estar alerta als moviments del seu pit. Quan el nen comença a tenir dificultats per respirar, ha dit, se li marquen les costelles per l’esforç. Aquest virus no té cap tractament amb antivirals, pel que es fa un tractament de suport com ara prendre mesures d’aïllament i donar-los menys quantitat de menjar però més cops al llarg del dia o, en cas que el nen estigui greu, administrar-li oxigen.